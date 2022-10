Stiže promjena vremena, meteorolozi najavili obilnu kišu i neugodnu južinu

Podijeli:







Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prolazna promjena vremena donijet će mjestimičnu kišu uglavnom na zapad unutrašnjosti, osobito u gorje, i to u noći sa subote na nedjelju. Malo kiše opet je moguće i u utorak, a ostalih dana bit će promjenjivo oblačno, ali pretežno suho uz česta sunčana razdoblja. Vjetar umjeren jugozapadni, u gorju i jak, a kada oslabi, pojavljivat će se jutarnja magla - osobito sredinom tjedna. Bit će toplije od prosjeka.

Na Jadranu često sunčano, osobito od sredine tjedna, na jugu i prije. Povremeno povećane naoblake i malo kiše može biti u utorak na sjevernom dijelu, a osobito od sredine subote i u nedjelju rano ujutro – tada su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Izražena južina potrajat će sve do srijede.

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjivo oblačno i razmjerno toplo uz umjeren južni i jugozapadni vjetar. Potkraj dana uz više oblaka moguća je kiša ponajprije na zapadu. Najviša temperatura od 23 do 25 °C – za oko 10 °C viša od uobičajene.

U središnjoj Hrvatskoj uglavnom suho sve do kasnih popodnevnih sati. Prema noći na nedjelju mogući su lokalno izraženiji pljuskovi. Puhat će umjeren, na udare jak jugozapadnjak i bit će toplije nego danas. Ujutro od 11 do 14 °C, danju oko 23 °C.

Na zapadu promjenjivo, uz mjestimičnu kišu uglavnom tek u drugom dijelu dana, osobito u Gorskom kotaru i na širem riječkom području. Navečer su mogući i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Jugozapadnjak u gorju, te oštro i jugo na sjevernom Jadranu učinit će dan vjetrovitim, a more umjereno valovitim. Ujutro u gorju oko 10 °C, danju do 21 °C. Na moru do 23 °C.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjerojatnost za kišu gotovo je zanemariva, ali bit će relativno vjetrovito uz umjereno i jako jugo. Najniža temperatura od 14 do 17 °C, u unutrašnjosti od 8 do 13 °C, a najviša od 22 do 25 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske djelomice sunčano uz prolazno umjerenu ili povećanu naoblaku, ali zadržat će se suho. Vjetar duž obale često slab, ujutro ponegdje burin, zatim mjestimice umjereno jugo, na otocima i prema otvorenom moru ponegdje i jako. Razmjerno toplo, ujutro od 12 do 17 °C, danju od 22 do 24 °C, piše HRT.