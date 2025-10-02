Umirovljenici o dodatku od 6 eura po godini staža: "Mizerno! Kad se sjetim koliko smo davali državi..."

"Oni trenutno nemaju interesa titrati umirovljenicima. Vidite da počinju rezati sva izdvajanja, pakete mjera, subvencije... Oni sad skupljaju novac za 2028. godinu kada će biti izbori. Mi podržavamo uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovine, ali smatramo da je šest eura po godini staža toliko mizerno i da je to novi udar na naše dostojanstvo. No nije to specifikum ove Vlade. Sve su vlade bile takve", kaže predsjednik SU-a.