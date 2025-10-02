"TO NIJE 13. MIROVINA"
Umirovljenici o dodatku od 6 eura po godini staža: "Mizerno! Kad se sjetim koliko smo davali državi..."
U srijedu, na Međunarodni dan starijih osoba, ministar rada , mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić 'počastio' je umirovljenike najavom prijedloga Vlade da prvi godišnji dodatak za umirovljenike, koji će biti isplaćen u prosincu, bude šest eura po godini staža.
Vladino 'čašćenje' umirovljenika godišnjim dodatkom, koji se u javnosti dosad češće i popularnije nazivao 13. mirovinom nije naišlo na oduševljenje 'počašćenih'.
Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Višnja Stanišić rekla je da je šokirana Vladinim prijedlogom dodatka za umirovljenike, tim više što o istom uopće nije bilo govora dan ranije na sastanku Nacionalnog vijeću za umirovljenike i starije osobe.
Neugodno su iznenađeni i u Matici umirovljenika čija je predsjednica Višnja Fortuna kazala kako su oni tražili da osnovica za isplatu godišnjeg dodatka bude 10 eura po godini staža, dok su realno očekivali da taj iznos neće biti manji od osam eura.
Obećano i ukidanje poreza na mirovine
Iz stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) s indignacijom su, kako kažu, primili vijest o predloženom iznosu godišnjeg dodatka na mirovine držeći da je ne samo ponižavajuć, nego i uvredljiv po dostojanstvo umirovljenika.
"Pokušaj da se očekivano nezadovoljstvo prikrije obmanjujućim obećanjem o ukidanju poreza na mirovine tek 2027. godine predstavlja novu uvredu zdravom razumu", poručili su iz BUZ-a.
Ministar Marin Piletić u srijedu je, naime, istodobno najavio i ukidanje poreza na mirovine, ali tek 2027. godine.
"Vlada više nema interesa titrati umirovljenicima"
Lazar Grujić, čelnik Stranke umirovljenika (SU) u toj kombiniranoj najavi godišnjeg dodatka od 6 eura po godini staža i ukidanja poreza na mirovine za dvije godine iščitava samovolju Vlade, odnosno vladajuće stranke, pred kojom trenutno nema ikakvih izbora, ni parlamentarnih ni lokalnih.
"Oni trenutno nemaju interesa titrati umirovljenicima. Vidite da počinju rezati sva izdvajanja, pakete mjera, subvencije... Oni sad skupljaju novac za 2028. godinu kada će biti izbori. Mi podržavamo uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovine, ali smatramo da je šest eura po godini staža toliko mizerno i da je to novi udar na naše dostojanstvo. No nije to specifikum ove Vlade. Sve su vlade bile takve", kaže predsjednik SU-a.
Očekuju 13. mirovinu, a ne dodatak
Umirovljenici, kaže Grujić, stalno govore o 13. mirovini, a ne o dodatku na mirovinu upravo zato jer očekuju da Vlada na kraju godine, kada radi rebalans proračuna, ipak učini neke kompenzacije zbog toga što su mirovine u Hrvatskoj među najnižima u Europskoj uniji.
"Prema Eurostatu, s Mađarskom držimo treće i četvrto mjesto odozdo na ljestvici mirovina u EU. Lošije su jedino Bugarska i Slovačka. Onaj tko je radio 30 godina uz sadašnju bi aktualnu vrijednost mirovine od 14,45 eura trebao dobiti 443 eura, a onaj s 40 godina staža trebao bi dobiti 578 eura. Tada bismo mogli govoriti o trajnom dodatku kao 13. mirovini", napominje.
"Da je trinaesta, morala bi biti kao 12."
Da je šest eura po godini mirovinskog staža sramotan iznos osnovice godišnjeg dodatka na mirovinu smatra i Josip, umirovljenik iz jednog slavonskog grada. On bi s 38 godina staža u prosincu trebao dobiti 228 eura.
Nije to malo, kaže, ali podsjeća kako se stalno spominjala 13. mirovina i umirovljenicima davala lažna nada da će na kraju godine zaista dobiti još jednu cijelu mirovinu kakvu, primjerice, isplaćuju Mađarska i Slovačka ili, pak, Španjolska i Austrija koje uz 13. isplaćuju čak i 14. mirovinu.
"Zato su kod nas to zakamuflirali i nazvali dodatkom, a ne 13. mirovinom. Da je 13. onda bi trebala biti ista kao i dvanaesta ili jedanaesta. Ljudi koji imaju male mirovine imaju i malo radnog staža, što znači da će oni opet dobiti najmanje", ističe.
Kad na račun 'sjedne' tih dvjestotinjak eura, kaže naš sugovornik, u tom će trenutku izgledati puno.
"No kad se sjetim koliko smo davali državi dok smo radili, a koliko nam je ona uzimala, onda je taj dodatak sramotno mali."
