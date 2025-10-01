Plenković: Dodatak za umirovljenike nastavak je poboljšanja njihovog položaja

Kako je premijer dodatno pojasnio, to je mjera koja je dio novog Zakona o mirovinskom osiguranju, a donosi se uz potporu partnera iz Hrvatske stranke umirovljenika. U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine, objavio je Plenković na X-u.