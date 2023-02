Što će biti s mjerama od travnja: Tko ima više, plaćat će više?

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Vladine mjere istječu krajem ožujka pa se već mnogi pitaju hoće li biti novih i kakvih. Naznake je dao naslutiti ministar Primorac, a premijer Plenković poslijepodne potvrdio. Značajnu ulogu, čini se, imat će dohodovni cenzus.

Premijer rječit jutros na konferenciji EPP-a, hvali HDZ i Vladu kako u ekonomskom smislu brode kroz covid i energetsku krizu. O mjerama koje istječu 31. ožujka ipak tajnovit iako je kasnije potvrdio da će ih uskoro predstaviti.

Plenković najavio novi paket mjera pomoći: Stupit će na snagu 1. travnja

“Novi će paket stupiti na snagu od 1. travnja, svi resori su angažirani, ići ćemo u korist građana i gospodarstva. Kad mjere budu gotove, predstavit ćemo ih javnosti”, rekao je Andrej Plenković.

I dok premijer uzima ulogu onoga koji donosi dobre vijesti, uloga lošeg policajca pripala je ministru financija koji otkriva da ubuduće Vlada sa subvencijama za struju neće biti široke ruke. Tko ima više, izgleda, plaćat će više.

“Ne bih išao u detalje. Definiramo detalje. Kada sam rekao da nisam za to da mjere idu prema svima, naravno da smatram da postoje građani koji imaju dovoljno visoke dohotke da im ne bi trebalo u potpunosti ili u mjeri kao sada subvencionirati cijene. Kada govorimo o struji, imali smo najnižu kategoriju koja je imala cijene koje su zatečene, a onima iznad 2500 megavatsati bila je 50 posto, a ja mislim da tko ima više, treba plaćati punu cijenu, ne treba država toliko subvencionirati”, rekao je Primorac.

Nove mjere, nova poskupljenja

A kako će država pravedno procijeniti tko ima više ili manje kada plaće nisu jedino mjerilo?

“Zatečeno stanje je takvo da nemamo registar kućanstava ni stanovištva. Ministarstvo financija je potencijalni nositelj projekta da izradi registar stanovništva i kućanstava koji bi omogućio da bolje usmjerimo mjere”, objasnio je Primorac.

“Građani dosad upisali oko 700 milijuna eura obveznica, interes je jako dobar” Što ministar kaže o najavi novog poskupljenja?

Ministar kaže da ne razmišlja o širenju palete prehrambenih proizvoda kojima bi se zamrznula cijena. U fokusu su plin i struja, ali mjere će ovisiti i o količini novca koji će država ubrati od poreza na ekstraprofit. Ministar u čijem je resoru socijala, ne otkriva kako i kome točno dati veće subvencije.

“Kao i dosad Vlada će reagirati. Raspravljamo o mjerama, mjere trebaju biti poznate prije 31. ožujka i prije tog datuma iznijet ćemo novi pkaet mjera”, rekao je Marin Piletić.

Vlasnik najveće distribucijske tvrtke u Europi najavljuje u idućih 15 dana do 10 posto veće cijene proizvoda stranih brendova. Vlasnik Orbica Branko Roglić za N1 je rekao: “Dobavljači su najavili poskupljenja. Do 10 posto treba očekivati i to narodu treba kazati.”

Kada je riječ o mjerama, Roglić kaže kako sve treba regulirati tržište. “Ne bi Vlada trebala određivati kome će dati. To treba prepustiti tržištu da regulira. Uspješna tvrtka će reinvestirati, zato Orbico nema duga jer nisam isplaćivao profit.”

Premijer je pak na stranačkoj konferenciji poručio da je velika razlika između političke stabilnosti i stagnacije.

“Ništa od ovog se nije dogodilo slučajno, niti radna mjesta, niti kompanije, nije slučajno da smo imali nula prosvjeda, za razliku od EU-a, energente smo regulirali, smanjili stope PDV-a, sve priuštivo unatoč nevjerojatnim vanjskim uvjetima koji su život učinili težim.”

Dok čekamo detalje novog paketa pomoći, ministar Primorac pohvalio se da su građani do jutros upisali 700 milijuna eura obveznica, a hoće li biti još jedan krug – tek treba odlučiti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Kako preživjeti nuklearnu eksploziju? Znanstvenici otkrili gdje se treba sakriti Vučića pitali je li spreman priznati neovisnost Kosova, pogledajte odgovor