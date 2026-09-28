VIDEO / Što građani misle o štrajku? "Neka rade kod privatnika i oni pa vide kako je"

"Sve sam isplanirala unaprijed. Svi radnici imaju pravo boriti se za veće plaće. U ZET-u je premalo zaposlenih, nemoguće je doći do veće plaće. Kad bi bilo više zaposlenih u tom sektoru, nešto bi se moglo i promijenti. Rezervirala sam Bajs, ali jučer mi ga je netko ukrao...", govori jedna od sugovornica naše reporterke.