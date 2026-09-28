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VIDEO / Što građani misle o štrajku? "Neka rade kod privatnika i oni pa vide kako je"
Naša Katarina Plantak razgovarala je s građanima Zagreba o štrajku radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga koji je počeo u ponedjeljak ujutro.
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Većina kaže da nema velike drame zbog štrajka. Najavljen je unaprijed i ljudi su se snašli na druge načine. Dosta njih odlučilo se koristiti - Bajs.
"Kad ideš iz noćne malo je teže. Ljudi se bore za svoja prava, to poštujem, valjda neće dugo trajati."
"Putujem vlakom. Nešto je veća gužva, ljudi uzimaju Bajs ili idu pješice."
"Što da ja napravim, što? Ništa? Kasnim na posao, taksi ne mogu dobiti. Muka mi je idem pješke iz Dupca."
"Sve sam isplanirala unaprijed. Svi radnici imaju pravo boriti se za veće plaće. U ZET-u je premalo zaposlenih, nemoguće je doći do veće plaće. Kad bi bilo više zaposlenih u tom sektoru, nešto bi se moglo i promijenti. Rezervirala sam Bajs, ali jučer mi ga je netko ukrao...", govori jedna od sugovornica naše reporterke.
"Iskoristila sam Bajs, jako puno ljudi ih koristi, malo ih je", govori druga.
"Moram biciklirat', ne da mi se", žali se još jedna građanka Zagreba koja je protiv štrajka odlučila - Bajsom.
"Ja sam uvijek radila kod privatnika, neka i oni rade pa vide kako je", zaključuje jedna od sugovornica N1.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
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