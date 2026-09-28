Zbog štrajka eksplodirale cijene taksija: Neke vožnje više nego dvostruko skuplje

Marko Lukunic/PIXSELL

Štrajk ZET-a odmah se odrazio i na cijene alternativnog prijevoza. Pogledajte usporedbu cijene Boltovih vožnji na četiri zagrebačke relacije u 5.30 i ponovno u 7.30 sati, kada je velik broj Zagrepčana krenuo prema poslu. Slična situacija bila je i s Uberom.

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Razlike su na pojedinim rutama goleme.

Vožnja od Tržnice Špansko do Radničke u 5.30 stajala je 16,90 eura, dok je samo dva sata kasnije cijena skočila na 33,90 eura – više nego dvostruko.

Još veći postotni rast zabilježen je na relaciji Avenue Mall – Britanac. Cijena je s 9,30 skočila na 19,90 eura, odnosno za oko 114 posto.

Od Dubrave do Glavnog kolodvora cijena je porasla s 9,90 na 18,90 eura, gotovo 91 posto.

Najmanji rast među provjerenim rutama zabilježili smo od Folnegovićevog naselja do Radničke. Vožnja je u 5.30 koštala 5,70 eura, a u 7.30 7,90 eura, što je rast od približno 39 posto.

Slična situacija, ponegdje s par eura nižim cijenama, bila je i na Uberu. Tamo su cijene nakon dva sata, u prometnoj špici, također skočile zbog potražnje.

Prema službenim informacijama Bolta, u izračun ulaze početna cijena, trajanje vožnje, broj kilometara i eventualno dinamičko povećanje cijene. Bolt izričito navodi da kada je potražnja velika – primjerice tijekom jutarnje špice, velikih događaja ili ekstremnih vremenskih uvjeta – cijena raste kako bi se više vozača potaknulo da izađu na cestu, piše tportal.

Tijek događaja pratimo OVDJE.