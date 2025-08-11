Oglas

Što obuhvaća 67 milijuna eura vrijedan ugovor za sustav Bayraktar TB2? Anušić objavio video

N1 Info
11. kol. 2025. 21:46
31.07.2025., Zagreb - U povodu obiljezavanja 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja odrzan je svecani vojni mimohod. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

U vojarni “Pukovnik Marko Živković” u Velikoj Gorici danas je započelo testiranje besposadnih zrakoplovnih sustava Bayraktar TB2, novih sredstava Oružanih snaga RH i njihove kompletne opreme.

Testiranje će se provoditi tijekom sljedećeg tjedna, danju i noću, na području cijele Hrvatske u skladu s važećim propisima o korištenju zračnog prostora Republike Hrvatske.

Testiranje provode predstavnici tvrtke Baykar, proizvođača sustava Bayraktar TB2, s pripadnicima Oružanih snaga RH koji su završili obuku u Republici Turskoj.

Gdje se obučavaju pripadnici Oružanih snaga?

Obuka pripadnika Oružanih snaga RH provedena je u Centru za obuku Baykar u Turskoj, gdje su hrvatski piloti, operateri sustava i tehničari stekli potrebna znanja i vještine za upravljanje ovim naprednim vojnim sustavima.

Testiranje će se provoditi na svih šest Bayraktara TB2, a prvi besposadni zrakoplovni sustav koji je u Hrvatsku stigao krajem srpnja već je predstavljen hrvatskoj javnosti na nedavnom svečanom vojnom mimohodu.

Riječ je o šest modernih, naoružanih besposadnih letjelica koje osim za borbena djelovanja korisnu i učinkovitu primjenu imaju i u nadzoru granica, požara, izviđanju i sl. Ti sustavi koriste se u 37 zemalja svijeta, uključujući i nekoliko NATO članica.

Ugovor vrijedan 67 milijuna eura

Ugovor o nabavi besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2 vrijedan 67,01 milijun eura bez PDV-a potpisan je 21. studenog 2024. godine u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te izvršni direktor turske tvrtke Baykar Makina San. Ve Tic. A.Ş., Haluk Bayraktar.

Što obuhvaća?

Osim šest naoružanih besposadnih letjelica, paket obuhvaća i centar za zapovijedanje i nadzor, simulator za obuku, zemaljske nadzorno-upravljačke stanice, zemaljske podatkovne stanice, inicijalni komplet pričuvnih dijelova uključujući svu potrebnu opremu i alate za održavanje na korisničkoj razini, pripadajuća ubojita sredstva, jamstvo od dvije godine, boravak tehničkih stručnjaka tvrtke Baykar u Hrvatskoj dvije godine, obuku u obučnom centru tvrtke Baykar u Turskoj te transport cjelokupnog paketa u Hrvatsku.

Saborski odbor za obranu jednoglasno je 25. rujna 2024. godine dao mišljenje kojim se podržava nabava besposadnoga zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2.

Prema Ugovoru i planu, sve robe i usluge trebale su biti isporučene u roku od devet mjeseci nakon potpisivanja, a cjelokupni sustav stavljen u operativnu uporabu do kraja rujna 2025. godine. Unatoč zahtjevnim rokovima, projekt se odvija i brže od predviđenog.

