Što ročnike čeka na obuci vojnog roka?

Nakon 17 godina pauze, Ministarstvo obrane ponovno pokreće obvezni vojni rok te je već poslalo prvih 1200 poziva mladićima na liječničke preglede koji će se održati u drugoj polovici siječnja iduće godine.
Oglas
Vojni analitičar i umirovljeni general Slavko Barić za RTL je rekao kako vjeruje da su pripreme za povratak vojnog roka dobro odrađene te očekuje da će odaziv na pozive biti iznimno visok. Procjenjuje da će se od 1200 pozvanih mladića odazvati njih oko 98 posto. Što se tiče mogućnosti priziva savjesti, Barić ne vjeruje da će ta brojka biti veća od tri do četiri posto, što je u skladu s prosjekom u drugim zemljama. Pritom je pojasnio kako mladići zahtjev za prizivom savjesti mogu uputiti tek nakon što prođu zdravstvene preglede.
Što ročnike čeka na obuci?
Mladići koji prođu liječničke preglede bit će upućeni u centre za obuku gdje ih čeka uhodan proces prijema, zaduživanje osobne opreme i naoružanja te upoznavanje s dnevnim rasporedom i vojničkom disciplinom. Prema Barićevim riječima, ročnici će se vrlo brzo osposobiti za osnovne radnje poput postrojavanja i izvršavanja zapovijedi.
U prvih petnaestak dana položit će prisegu, a potom slijedi obuka koja uključuje rukovanje naoružanjem, prije svega puškom i pištoljem, pružanje prve pomoći, korištenje ABKO opreme i kretanje. Obuka, naglašava, pokriva i temeljne aspekte vojničkog života, poput ponašanja u spavaonici i slaganja kreveta.
U kontekstu trenutnih geostrateških i političkih uvjeta, Barić smatra da je uvođenje vojnog roka jedan od dva ključna projekta za obrambene pripreme Hrvatske, uz nabavu novog naoružanja i vojne opreme. Cilj je, ističe, stvoriti široku bazu ljudi koji su osposobljeni za obrambene zadaće, koji su socijalizirani i koji će u datom trenutku moći izvršavati sve potrebne zadaće u sklopu obrane zemlje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas