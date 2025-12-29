Što ročnike čeka na obuci vojnog roka?

Vojni analitičar i umirovljeni general Slavko Barić za RTL je rekao kako vjeruje da su pripreme za povratak vojnog roka dobro odrađene te očekuje da će odaziv na pozive biti iznimno visok. Procjenjuje da će se od 1200 pozvanih mladića odazvati njih oko 98 posto. Što se tiče mogućnosti priziva savjesti, Barić ne vjeruje da će ta brojka biti veća od tri do četiri posto, što je u skladu s prosjekom u drugim zemljama. Pritom je pojasnio kako mladići zahtjev za prizivom savjesti mogu uputiti tek nakon što prođu zdravstvene preglede.