Jeste li provjerili poštanske sandučiće? Poslani su prvi pozivi budućim ročnicima

Zdravstveni pregledi novaka provodit će se u Vojno zdravstvenom središtu Ministarstva obrane – Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu, ali i u lokalnim ustanovama medicine rada. Područni odjeli za poslove obrane u Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Pazinu, Rijeci, Gospiću i Virovitici upućivat će novake na preglede u zdravstvene ustanove unutar svog područja, prenosi Dnevnik.hr.