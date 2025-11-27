Prema podacima koje je prijavio, Andrija Mikulić na čelu je Državnog inspektorata mjesečno zarađivao 4.257,96 eura. U njegovom je vlasništvu i kuća s okućnicom u Malinskoj na otoku Krku, ukupne površine 867 četvornih metara. Vrijednost kuće na moru, koju je stekao nasljedstvom, procijenio je na 411.440,71 eura, piše Index.