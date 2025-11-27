Oglas

Andrija Mikulić

Što sve ima uhićeni šef inspektora? Kuću na moru, oružje i plaću veću od 4.000 eura

author
N1 Info
|
27. stu. 2025. 17:47
Konferencija o sigurnosti i kvaliteti hrane odrzava se u hotelu Ambasador. Sudionicima se uvodno obratio potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovacevic i glavni drzavni inspektor Andrija Mikulic. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL

Uhićeni Andrija Mikulić, koji je do današnje smjene obnašao dužnost glavnog državnog inspektora, ima impresivan popis imovine. Prema njegovoj imovinskoj kartici, ima veliku plaću, vrijednu nekretninu i impresivnu kolekciju lovačkog oružja.

Oglas

Prema podacima koje je prijavio, Andrija Mikulić na čelu je Državnog inspektorata mjesečno zarađivao 4.257,96 eura. U njegovom je vlasništvu i kuća s okućnicom u Malinskoj na otoku Krku, ukupne površine 867 četvornih metara. Vrijednost kuće na moru, koju je stekao nasljedstvom, procijenio je na 411.440,71 eura, piše Index.

Arsenal lovačkog oružja

Mikulić je prijavio i zavidnu zbirku vatrenog oružja. Njegova kolekcija uključuje pištolj Bernardelli (66 eura), dvije lovačke puške marke Crvena zastava (vrijednosti 398 i 398,17 eura), lovačku pušku Anschutz (464,53 eura) i lovačku pušku Benelli (530,89 eura).

Posebno se ističu tri puške marke Blaser, procijenjene na 1000, 2100 te čak 6.886,99 eura. Uz to, posjeduje i lovački revolver Rossi (159,27 eura), lovački pištolj (199,08 eura) te lovački izvlakač vrijedan 600 eura.

Dionice, motocikl, ušteđevina...

Od pokretnina, smijenjeni HDZ-ovac vlasnik je motocikla Piaggio Beverly vrijednog 4.870,93 eura. U svom portfelju ima i 23 dionice tvrtke Dalekovod d.d., čija je pojedinačna vrijednost procijenjena na 222,97 eura. Mikulić je također naslijedio i ušteđevinu u iznosu od 1300 eura.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Andrija Mikulić Imovinska kartica Lovačko oružje Nekretnine USKOK državni inspektor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ