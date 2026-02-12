Što sve posjeduje Vinko Grgić? Vila s bazenom, dva kredita...

Osim te vile, Grgić je vlasnik kuće na Pagu vrijedne 132.722 eura te suvlasnik kuće u Zagrebu procijenjene na 398.168 eura. U Zagrebu je i suvlasnik dodatnih nekretnina vrijednih 1327 eura, dok je njegova supruga vlasnica još jedne kuće u Novoj Gradiški procijenjene na 150.000 eura.