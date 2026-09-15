Stotine građana na prosvjedu u Raši: "Ne prilazite Istri. Vozite otpad van iz Hrvatske"

"Živimo u demokraciji i svatko ima pravi iskazati svoje mišljenje, no volio bih kada bi se na javnim skupovima birale riječi i bile primjerene. Razgovarali smo sa svim dionicima koji su u ovome postupku, i zato ćemo se svi zajedno maksimalno zalagati da se poštuju sve norme", rekao je Miletić. Smatra kako je u ovom trenutku važno da se dodatno ispita sastav otpada, kako bi se uvjerili da se radi o neopasnom otpadu,