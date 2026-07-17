U Puli napadnut frontmen KUD Idijota: "Bilo ih je pet ili šest, svi golemi. Branili smo se kako smo znali"

Opisao je što se dogodilo sinoć. "Oko ponoći je ispred lokalnog marketa, gdje ima najviše ambalaže, prošla jedna grupa iz smjera Foruma i sve su išutirali. Martina je u tom trenutku išla do Old City bara i iz daljine ih upozorila da prestanu. Kakvo je to ponašanje, dođeš u tuđu zemlju na odmor i onda rasturaš po cesti? Na to sam i ja prišao i rekao im da stanu ili da zovem policiju", kaže Sale Veruda.