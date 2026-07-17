SALE VERUDA
U Puli napadnut frontmen KUD Idijota: "Bilo ih je pet ili šest, svi golemi. Branili smo se kako smo znali"
Saša Milovanović, poznatiji kao Sale Veruda, i njegova supruga Martina napadnuti su prošle noći u središtu Pule.
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Do napada je došlo nakon što je Milovanović, osnivač i frontmen KUD Idijota, upozorio skupinu mladića da ne bacaju i ne šutaju smeće i ambalažu u Ulici Sergijevaca, gdje Milovanović godinama prodaje ploče i CD-ove, piše Dražen Majić za Istra24.
"Sa štanda odlazim među zadnjima i više sam puta vidio da prolaznici razbacuju uredno složene ambalaže ispred trgovina. Prolaze divljaci i šutiraju kutije i raznu ambalažu", rekao je.
Opisao je što se dogodilo sinoć. "Oko ponoći je ispred lokalnog marketa, gdje ima najviše ambalaže, prošla jedna grupa iz smjera Foruma i sve su išutirali. Martina je u tom trenutku išla do Old City bara i iz daljine ih upozorila da prestanu. Kakvo je to ponašanje, dođeš u tuđu zemlju na odmor i onda rasturaš po cesti? Na to sam i ja prišao i rekao im da stanu ili da zovem policiju", kaže Sale Veruda.
"Branili smo se kako smo znali i umjeli"
Nakon upozorenja uslijedila je nasilna reakcija. "Stvarno nisam očekivao takvu njihovu reakciju. Napali su me, nogama, rukama, pun sam modrica i ogrebotina, otečen mi je zglob, majica potrgana... Baš sam ružno izgledao kad je došla policija. Divljaci su otišli i onda su se dvojica vratila i napali mene i Martinu dok smo sjedili na klupicama", ispričao je.
"Počeli su nas mlatiti, branili smo se kako smo znali i umjeli, ali onda su izašli susjedi i dali se u potjeru za napadačima. Možda se radi o Englezima koji su bili frustrirani gubitkom utakmice", rekao je Milovanović i dodao da nije išao u bolnicu.
Izrazio je nevjericu zbog cijelog događaja. "Ne mogu vjerovat da se tako nešto događa usred Pule. Pet, šest likova za glavu većih od mene koji napadnu jednu ženu. To mi je neshvatljivo. Policija je napravila zapisnik, nadam se da će ih detektirati", zaključio je.
Ulica Sergijevaca dobro je pokrivena nadzornim kamerama, što bi policiji trebalo olakšati identifikaciju počinitelja.
Policija provodi istragu
Iz policije su potvrdili da istražuju slučaj. "Obavještavamo vas kako je pulska policija zaprimila prijavu da je 17. srpnja oko 1 sat nekoliko muških osoba u Ulici Sergijevaca udaralo u kante za smeće, a pritom su i vikali, tako da ih je 63-godišnjak upozorio na ponašanje. Osobe su ga napale, udarajući ga po tijelu rukama i nogama, nakon čega su pobjegle s mjesta događaja, no ubrzo su se vratile i ponovno počele udarati starijeg muškarca.
Kako bi ga pokušala obraniti od napada, među njih je stala 42-godišnjakinja, no počinitelji su udarili i nju. Počinitelji su pobjegli s mjesta događaja, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju okolnosti događaja", navodi policija u svom odgovoru.
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