pokušaj teškog ubojstva
Studenta u Zagrebu pretukli zbog tetovaže Torcide. Oglasio se DORH
Trojica muškaraca i dvojica maloljetnika osumnjičeni su za pokušaj ubojstva 32-godišnjaka kojega su krajem svibnja, potaknuti mržnjom i netrpeljivošću zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini, na prijevaru doveli na parkiralište zagrebačkog ugostiteljskog objekta te pretukli i opljačkali.
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Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo ispitalo je trojicu hrvatskih državljana (1990., 2006., 2006.) zbog sumnje da su počinili kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju, nakon čega su donesena rješenja o provođenju istrage protiv sve trojice okrivljenika, izvijestilo je Državno odvjetništvo.
Zagrebačko tužiteljstvo je u odnosu na jednog maloljetnika (2008.), a velikogoričko u odnosu na drugog (2010.), podnijelo nadležnim sucima za mladež u Zagrebu i u Velikoj Gorici prijedloge za ispitivanje, a podneseni su i prijedlozi za određivanje istražnog zatvora.
Trojicu punoljetnika terete da su s još dvojicom maloljetnika, 27. svibnja u Zagrebu motivirani mržnjom i netrpeljivošću prema žrtvi, hrvatskom državljaninu, prijevarno ga doveli na parkiralište iza jednog ugostiteljskog objekta, gdje su u nakani da ga liše života kako bi se domogli nepripadne imovinske koristi, žrtvu snažno izudarali rukama i nogama po glavi i tijelu.
Uslijed višestrukih udaraca žrtva je pala na pod i ostala bez svijesti, a trojica punoljetnika i dvojica maloljetnika su žrtvi oduzeli i za sebe zadržali novac i mobitel koji je imao kod sebe. Žrtva je uslijed zadobivenih brojnih teških tjelesnih ozljeda hospitalizirana.
Po prijedlogu Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, sudac istrage odredio je istražni zatvor protiv trojice okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Po pisanju medija riječ je o napadu na 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta zbog tetovaže Torcide, a dosad su uhićena četvorica od petorice napadača.
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