Studenta u Zagrebu pretukli zbog tetovaže Torcide. Oglasio se DORH

Trojicu punoljetnika terete da su s još dvojicom maloljetnika, 27. svibnja u Zagrebu motivirani mržnjom i netrpeljivošću prema žrtvi, hrvatskom državljaninu, prijevarno ga doveli na parkiralište iza jednog ugostiteljskog objekta, gdje su u nakani da ga liše života kako bi se domogli nepripadne imovinske koristi, žrtvu snažno izudarali rukama i nogama po glavi i tijelu.