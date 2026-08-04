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Novi udari

Još jedna noć međusobnih napada Ukrajine i Rusije, mrtvi i ranjeni na obje strane

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Hina
|
04. kol. 2026. 09:57
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REUTERS
2026 Planet Labs PBC via REUTERS

U napadima Ukrajine na Rusiju tijekom noći na utorak ubijeno je šest i ozlijeđeno devet osoba i oštećena su skladišta u blizini Moskve i Sankt Peterburga, rekli su guverneri, dok su ruski napadi prouzročili žrtve u Ukrajini.

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Pet osoba je ubijeno, a šest ozlijeđeno nakon što su ukrajinski dronovi napali Moskovsku regiju, rekao je guverner Andrej Vorobjov u utorak na Telegramu. Izbio je požar u skladištu, ali je ugašen, rekao je, ne navodeći detalje.

Dronovi u blizini Sankt Peterburga, drugog najvećeg grada u Rusiji, pogodili su skladišni objekt, rekao je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko na Telegramu, ne navodeći koji, dok je jedna osoba ozlijeđena.

Vodeća ruska online trgovina Wildberries, koja je od nedavno postala česta meta napada Ukrajine, priopćila je da se njihovo skladište u blizini Sankt Peterburga zapalilo, ali da nije bilo žrtava.

Finska ukinula privremenu zonu ograničenja letenja

Susjedna Finska, članica Europske unije i NATO-a, ukinula je privremenu zonu ograničenja letenja koje je nakratko uspostavljeno u istočnom dijelu Finskog zaljeva, priopćile su njezine obrambene snage na X-u.

U regiji Belgoroda nedaleko od Ukrajine jedna je žena poginula, a dvije su ranjene nakon što je dron tijekom noći udario u automobil, priopćile su regionalne vlasti.

Dvoje djece i jedna starija žena poginuli su u ruskim napadima navođenih bombi na sjeverni ukrajinski grad Sumi, dok je četvero zatražilo liječničku pomoć, rekao je regionalni guverner Oleh Hrihorov na Telegramu.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti sva izvješća. I Rusija i Ukrajina poriču ciljanje civila u ratu koji je pokrenula ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022. 

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Teme
finska nato rusija ukrajina wildberries

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