OŠTRO KRITIZIRAO SAVEZ
General Zalužni: Ukrajina nikada neće ući u NATO
Ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenoj Kraljevini i bivši vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni izjavio je da ne vjeruje kako je članstvo Ukrajine u NATO-u realna perspektiva te je iznio oštre kritike na račun Saveza.
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Ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenoj Kraljevini, general Valerij Zalužni, smatra da put Ukrajine prema članstvu u NATO-u, kako je definiran Ustavom Ukrajine, nije obećavajući.
To je izjavio tijekom rasprave o euroatlantskim integracijama na općem sastanku ukrajinskih veleposlanika u Kijevu, javlja Europska pravda.
Zalužni se uključio u raspravu vodećih diplomata o euroatlantskim integracijama. Iako je trebao govoriti o sudjelovanju Ukrajine u koaliciji Zajedničkih ekspedicijskih snaga (JEF), svoje je izlaganje započeo osvrtom na NATO.
"NATO poznajem vrlo dobro. Dvanaest godina osobno sam radio na tome da usvojimo NATO standarde, a svake godine slušao sam priče da ćemo uskoro postati članica Saveza. Nažalost, nikada nećemo ući u NATO!", istaknuo je general Zalužni.
Zalužni kritizirao NATO
Prema njegovim riječima, jedna od glavnih prepreka ukrajinskom pristupanju Savezu jest to što je, kako kaže, "nemoguće pristupiti organizaciji koja se i dalje oslanja na doktrine iz Drugog svjetskog rata uz razinu razvoja kakvu danas imaju Oružane snage Ukrajine."
Zalužni je pritom iznio i vrlo kritičnu ocjenu sposobnosti NATO-a, unatoč tome što su njegove članice Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i druge vodeće vojne sile.
"Najvjerojatnije će NATO ostati u sadašnjem obliku te će, poput Ukrajine, provesti još 12 godina prilagođavajući se standardima koje mora dosegnuti kako bi bio barem na polovici razine Ruske Federacije," rekao je.
Unatoč takvoj procjeni, priznao je da su Ukrajini i dalje potrebne tehnologije kojima danas raspolažu članice NATO-a, uključujući protubalističke sustave, svemirske sposobnosti i druge napredne vojne tehnologije.
Koalicija JEF
Govoreći o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, Zalužni smatra da bi učinkovitija rješenja mogla doći kroz druge saveze, a ne kroz NATO.
"Ukrajina će biti povezana s blokovima i savezima koji će se vjerojatno tek formirati. Najizglednije je da će se raditi o europskom vojno-sigurnosnom bloku."
Kao učinkovit mehanizam sigurnosnih jamstava vidi i članstvo Ukrajine u koaliciji Zajedničkih ekspedicijskih snaga (JEF).
"Od 2015. godine JEF ima uspostavljena upravljačka tijela. Da, ona su slaba i još nisu na razini koja bi odgovarala našim potrebama," rekao je, izrazivši žaljenje što Ukrajina ne radi na pristupanju toj koaliciji.
Treba istaknuti da JEF trenutačno ne predviđa mehanizme kolektivne sigurnosti niti obvezu uzajamne obrane svojih članica.
Ranije je deset članica JEF-a potpisalo memorandum o namjeri uspostave "multinacionalnih pomorskih snaga" koje bi djelovale kao "dopuna NATO-u".
Ukrajina se već pridružila proširenom partnerskom sporazumu s JEF-om.
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