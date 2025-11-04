Šuta osudio napad u Splitu, ali neće doći na izložbu: "Imam svoj raspored i kalendar, nisam pozvan"

“Za tu informaciju sam čuo danas, imam već svoj raspored pa ne znam što bih vam točno odgovorio. Nisam bio pozvan na izložbu. Nemam ništa protiv sudjelovanja na bilo kakvim kulturnim događanjima, osobito onima koja uključuju pripadnike manjina, pa tako i srpske nacionalne manjine. Nisam isključiv - ovakve situacije nam ne trebaju, niti zatezanje bilo kakvih odnosa”, poručio je.