Šuta odobrio Torcidi korištenje splitske rive za subotnji prosvjed

Torcida je na korištenje splitsku rivu dobila za prosvjed koji je zakazan na tom mjestu sutra (subota) u 11 sati.
Donesen je zaključak o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine Klubu navijača "Torcida Split". Potpisao ga je gradonačelnik Tomislav Šuta, prenosi Dalmatinski portal.
Grad dao na korištenje rivu Torcidi u subotu
Hajdukova navijačka skupina prosvjedovat će zbog uhićenja ljudi koji su prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Splitu i natjerali 30-ak okupljenih da napuste prostorije splitskog kotara u kojima se održavala priredba.
"Hrvatske branitelje zatvarate i određujete im istražne zatvore, dok oni od kojih su nas branili imaju dozvolu da u mjesecu studenom, mjesecu kada s tugom i ponosom oplakujemo svoje žrtve, šire svoju propagandu i politiku", jedna je od poruka Torcide. Danas su poručili i da se "sutra bore za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku".
Ministar unutarnjih poslova danas je rekao da javni skup ne treba prijaviti, premda u zakonu stoji obveza prijave javnog okupljanja, a sada je stigla i odluka Grada Splita da se Torcidi, koju je podržalo više veteranskih udruga, da na korištenje splitska riva.
U nedjelju riva dana na korištenje udruzi koja se protivi stranim radnicima
Spomenimo i da je donesena još jedna odluka kojom se dan kasnije splitska riva daje na korištenje "Udruzi za bolju Hrvatsku za prosvjed "za spas hrvatske kulture i zabranu uvoza stranih radnika" koji će se održati u nedjelju, 9. studenoga 2025., s početkom u 11.00 sati.
Prosvjed se održava pod geslom: 'Ne zamjeni stanovništva - Spasimo Dalmaciju u roku! Migranti i strani radnici trn su u oku!', a cilj je, kako se navodi, promjena zakona u području uvoza i zapošljavanja stranih radnika i zaštite domaće radne snage te ispunjavanje zahtjeva Udruge za bolju Hrvatsku.
