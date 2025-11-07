Oglas

HDZ-ov gradonačelnik

Šuta odobrio Torcidi korištenje splitske rive za subotnji prosvjed

N1 Info
07. stu. 2025. 18:35
Torcida
David Jerkovic/PIXSELL

Torcida je na korištenje splitsku rivu dobila za prosvjed koji je zakazan na tom mjestu sutra (subota) u 11 sati.

Donesen je zaključak o davanju na privremeno korištenje javne gradske površine Klubu navijača "Torcida Split". Potpisao ga je gradonačelnik Tomislav Šuta, prenosi Dalmatinski portal.

Grad dao na korištenje rivu Torcidi u subotu

Hajdukova navijačka skupina prosvjedovat će zbog uhićenja ljudi koji su prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Splitu i natjerali 30-ak okupljenih da napuste prostorije splitskog kotara u kojima se održavala priredba.

"Hrvatske branitelje zatvarate i određujete im istražne zatvore, dok oni od kojih su nas branili imaju dozvolu da u mjesecu studenom, mjesecu kada s tugom i ponosom oplakujemo svoje žrtve, šire svoju propagandu i politiku", jedna je od poruka Torcide. Danas su poručili i da se "sutra bore za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku".

Ministar unutarnjih poslova danas je rekao da javni skup ne treba prijaviti, premda u zakonu stoji obveza prijave javnog okupljanja, a sada je stigla i odluka Grada Splita da se Torcidi, koju je podržalo više veteranskih udruga, da na korištenje splitska riva.

Pogledajte odluku.

Grad Split

U nedjelju riva dana na korištenje udruzi koja se protivi stranim radnicima

Spomenimo i da je donesena još jedna odluka kojom se dan kasnije splitska riva daje na korištenje "Udruzi za bolju Hrvatsku za prosvjed "za spas hrvatske kulture i zabranu uvoza stranih radnika" koji će se održati u nedjelju, 9. studenoga 2025., s početkom u 11.00 sati. 

Prosvjed se održava pod geslom: 'Ne zamjeni stanovništva - Spasimo Dalmaciju u roku! Migranti i strani radnici trn su u oku!', a cilj je, kako se navodi, promjena zakona u području uvoza i zapošljavanja stranih radnika i zaštite domaće radne snage te ispunjavanje zahtjeva Udruge za bolju Hrvatsku.

HDZ prosvjed u splitu splitska riva tomislav šuta

