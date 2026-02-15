Sutra saslušanje Alena Ružića na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora

Premijer je kazao da je s Piletićem o tome da napusti Vladu razgovarao više od dva mjeseca i da su se dogovorili da se nakon skoro četiri godine u Vladi vrati u Sabor. „Iscrpljen je svim aktivnostima u resoru već neko vrijeme... Osjetio sam da je Marin dao sve što je imao”, rekao je Plenković.