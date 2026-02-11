"Sabor, u koji se Piletić vraća, ionako se percipira kao neki godišnji odmor, a Piletić je za sobom ostavio kaos i nepravdu. A takav scenarij smo gledali više do 30 puta, i to samo zato da bi Plenković spasio sebe. Žrvuje pijune, a spašava sebe, Ružić je zadužio HDZ jer je istrčao trku na lokalnim izborima, a takve gubitnike Plenković uvijek obešteti stavljajući ih u Vladu. A na kraju ga je stavio u ministarstvo s kojim čovjek nema nikakve veze", rekla je Glasovac.