Prvi potez: Ružić će odmah povući Piletićevu žalbu i početi isplate nasljednicima
Dojučerašnji ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, koji se u četiri godine "iscrpio" – kako je to objasnio premijer Andrej Plenković, vraća se u Sabor, a kući ide njegov dosadašnji zamjenik Petar Šimić iz slavonske stranačke kvote.
Popravljanje štete
Budući ministar Alen Ružić proći će saslušanje na nadležnom saborskom odboru u ponedjeljak, a o njegovu izboru glasat će se idućega petka, 20. veljače, i tada će preuzeti dužnost.
Čini se da bi njegova prva odluka mogla biti povlačenje žalbe koju je ministar Marin Piletić uložio na odluku Upravnog suda o inkluzivnom dodatku. Ti prvi potezi budućeg ministra mogu se naslutiti iz jedne izjave premijera, piše Novi list.
Nakon nepravomoćne odluke Upravnog suda vezane uz inkluzivni dodatak, doznalo se da je ministarstvo pod vodstvom Marina Piletića uložilo žalbu na tu presudu.
Međutim, premijer Plenković izjavio je nakon sjednice stranačkih tijela da bi ministarstvo pod vodstvom novog ministra moglo povući tu žalbu, o čemu će se konačna odluka tek donijeti, očito kad novi ministar preuzme dužnost, ako Vlada to ne učini odmah.
"Isplata značajnih sredstava"
Popravljanje štete do koje je došlo u Piletićevu ministarstvu, nakon što je Upravni sud donio nepravomoćnu presudu koja ima velike posljedice za sustav socijalne skrbi i pravo na inkluzivni dodatak, jer je odlučio da postupci za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak ne smiju prestati smrću podnositelja zahtjeva, značit će isplatu "značajnih sredstava" za obitelji korisnika", potvrdio je jučer nakon sastanka koalicije Željko Reiner.
No, kako kaže, na koalicijskom sastanku na kojem je iskazana podrška kandidaturi Alena Ružića, o konkretnim iznosima nije bilo riječi. Ostaje stoga samo uzdati se u prethodnu izjavu ministra financija Tomislava Ćorića o tome da »u proračunu prostora za poštovanje sudskih presuda mora biti«.
Stoga je moguće da će ovih dana biti predstavljeno financijsko rješenje za isplatu inkluzivnog dodatka oštećenim obiteljima preminulih korisnika.
Naknade za 15.000 korisnika
Do sada nije objavljena službena ili medijski potvrđena ukupna vrijednost sredstava koja bi država morala isplatiti nasljednicima u tim slučajevima. Niti Ministarstvo financija ni Upravni sud nisu dali konkretne iznose, ali je poznato da je riječ o naknadama za oko 15.000 korisnika.
Riječanima inače dobro poznati Alen Ružić, koji je bio i kandidat za župana prošle godine te uspješni ravnatelj KBC-a, bit će drugi ministar iz riječke regije u Vladi, uz ministra pomorstva i prometa Olega Butkovića, koji upravo bilježi punu desetu godišnjicu rada u Vladi.
Štoviše, Ružić je na zadnjim lokalnim izborima i podmetnuo leđa za Butkovića, jer je pristao biti kandidat za župana "u situaciji kad Butković to baš i nije želio", kako piše Novi list.
Glasovac: Kapetan bacio mornara u more
Vladino preuzimanje odgovornosti traži i SDP, koji je ogorčen što je objašnjenje za odlazak Piletića njegova iscrpljenost, a ne, kako navode, šteta koju je učinio sustavu.
"Sabor, u koji se Piletić vraća, ionako se percipira kao neki godišnji odmor, a Piletić je za sobom ostavio kaos i nepravdu. A takav scenarij smo gledali više do 30 puta, i to samo zato da bi Plenković spasio sebe. Žrvuje pijune, a spašava sebe, Ružić je zadužio HDZ jer je istrčao trku na lokalnim izborima, a takve gubitnike Plenković uvijek obešteti stavljajući ih u Vladu. A na kraju ga je stavio u ministarstvo s kojim čovjek nema nikakve veze", rekla je Glasovac.
"HDZ je reciklirao i Ćorića, pa je rekao da je to zato što je uigran. A što je sad sa sustavom socijalne skrbi, tu mu ne treba uigrani igrač?!" upitala se i zaključila:
"Kapetan je odlučio baciti mornara u more da bi prikrio činjenicu da brod tone, da trup pušta jer ima puno rupa".
