koruptivna djela
U tijeku uhićenja i pretresi! Procurilo tko je na meti policije i USKOK-a
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode policijski službenici Policijskog nacionalnog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Policijske uprave zadarske, zagrebačke, primorsko-goranske, istarske i virovitičko podravske.
USKOK javlja da se navedene radnje provode a području Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske i Virovitičko-podravske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
Direktori HEP-a na meti istražitelja?
Index neslužbeno doznaje da su u fokusu USKOK-a optužbe za izvlačenje novca iz HEP grupe i to preko radova te donacija. Istražitelji, navodno, procjenjuju da je HEP-u napravljena šteta od 1,5 milijuna eura.
24sata neslužbeno doznaju da su na meti istražitelja visoko rangirani menadžeri i direktori iz grupacije HEP-a.
Oglasila se i policija
Policijski službenici Policijske uprave zadarske i Policijskog nacionalnog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno više fizičkih i pravnih osoba zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela.
Uhićeno više osoba
Na području Policijske uprave zagrebačke i primorsko-goranske tijekom jutra uhićeno je više osoba.
U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji koje se, osim na području navedenih policijskih uprava, provode i na području Policijske uprave istarske.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija će osumnjičene osobe predati pritvorskom nadzorniku te će protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
