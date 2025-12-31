"mi živimo jako dobro"
Tadić: Čitava Europa se naoružava, a mi se bavimo time je li netko održao koncert ili nije
Gost Ivana Hrstića u N1 studiju uživo bio je Tonči Tadić, fizičar s Instituta Ruđer Bošković. Razgovarali su, između ostaloga, o koncertima Marka Perkovića Thompsona, militarizaciji Europe i Zoranu Milanoviću.
"Ljudi moji, mi živimo jako dobro. Dokaz da živimo jako dobro je to da se bavimo ovim temama. Mi ovdje raspravljamo o ovim temama, a ljudi ginu", rekao je Tonči Tadić nakon priloga o najvećim političkim temama u Hrvatskoj u 2025. godini.
"Marko Perković Thompson i navodna 'ustašizacija' Hrvatske. Ja o tome ne želim iznositi nikakvo stajališta dok ne čujem stajalište predsjednika Republike Hrvatske. Ako je doista riječ o iznimno velikoj ugrozi društveno-političkog poretka Hrvatske, onda očekujem da se o tome očituje predsjednik. On šuti. Mi od njega nismo čuli nijedan jedini komentar, ni nakon Hipodroma, ni kasnije", dodaje Tadić.
Kaže da nitko osim njega ne upozorava na šutnju predsjednika Zorana Milanovića.
"Zanimljivo je da apsolutno nijedan analitičar, osim mene, ne upozorava na taj detalj. Ako šef države šuti, znači da se ne radi o ozbiljnom političkom problemu, pa ga nećemo ni komentirati. Ja recimo nisam vidio nikakvu reakciju na koncerte Aleksandre Prijović i Lepe Brene", kaže.
Tadić smatra da se od tih tema nepotrebno lome koplja.
"Postoji institut kaznene prijave, postoji Državno odvjetništvo, Ustavni sud, postoje mehanizmi kojima se ovakve dvojbe rješavaju. Ja bih lijepo molio da se od toga ne radi politički skandal jer nama doista kao da nedostaje žestoki unutarnji sukob, uz svijet u kojem živimo", dodaje Tadić.
"Čitava Europa se naoružava, nismo sigurni koliko možemo biti sigurni u američku zaštitu, a mi se bavimo time je li netko održao koncert ili nije i kako na njega reagirati. Molim vas", kaže Tonči Tadić.
