"Auto je sletio sa Zagrebačke avenije, zaletio se u stablo i isti čas zapalio. Sreća da je dečko iz skate parka dojurio i izvukao vozača jer da nije, izgorio bi, još veća sreća da nitko nije šetao psa jer stalno ima nekog tamo", ispričao je čitatelj koji je svemu svjedočio. Dodao je kako su policija, hitna i vatrogasci brzo stigli i požar je ugašen nakon desetak minuta.