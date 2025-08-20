Oglas

Užas u Španskom

VIDEO / Teška nesreća u Zagrebu: Vozač sletio s ceste, udario u drvo, auto se zapalio

author
N1 Info
|
20. kol. 2025. 09:06
Auto u plamenu
Ilustracija / Unsplash

Od zagrebačke policije doznaje se kako je vozač lakše ozlijeđen te je prevezen u bolnicu.

Oglas

Čovjek je autom sletio s ceste, zabio se u drvo, nakon čega se automobil zapalio na zelenoj površini na Zagrebačkoj aveniji. Od čitatelja 24 sata, saznaje se da je netko od prisutnih na skate parku vidio što se događa i dotrčao izvući mladića iz auta koji je planuo.

"Auto je sletio sa Zagrebačke avenije, zaletio se u stablo i isti čas zapalio. Sreća da je dečko iz skate parka dojurio i izvukao vozača jer da nije, izgorio bi, još veća sreća da nitko nije šetao psa jer stalno ima nekog tamo", ispričao je čitatelj koji je svemu svjedočio. Dodao je kako su policija, hitna i vatrogasci brzo stigli i požar je ugašen nakon desetak minuta.

Auto je u izlijetanju skoro udario dvoje ljudi

"Dvoje ljudi na stajalištu ZET autobusa i pješačkoj stazi, od desetak, su jedva izbjegli auto koji je velikom brzinom naišao i izgubio kontrolu na križanju Petrovaradinske i Zagrebačke.  Auto je udario u nogostup i na videu se vide tragovi udara. Dvoje ljudi koji su za dlaku izbjegli auto poslije su se zagrlili u šoku", ispričao je drugi čitatelj.

@odojcizg Slijetanje vozila sa Zagrebačke avenije u skate park. Nekim čudom nema poginulih. Zivot je mladom vozacu spasio mladic iz skate parka koji ga je iscupao iz goruceg automobila. #prometna #nesreca #zagreb #audi #accident @24sata @Index.hr @zagreb.info ♬ original sound - OdojciZg

Policija dojavu zaprimila u utorak prije ponoći

"Dojavu smo zaprimili u 23.35, vozač je autom sletio s ceste udario u drvo te se vozilo zapalilo. Vozač ima lakše ozljede i prevezen je u bolnicu", rekli su iz policije.

Teme
auto nesreća policija Špansko

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ