Od zagrebačke policije doznaje se kako je vozač lakše ozlijeđen te je prevezen u bolnicu.
Čovjek je autom sletio s ceste, zabio se u drvo, nakon čega se automobil zapalio na zelenoj površini na Zagrebačkoj aveniji. Od čitatelja 24 sata, saznaje se da je netko od prisutnih na skate parku vidio što se događa i dotrčao izvući mladića iz auta koji je planuo.
"Auto je sletio sa Zagrebačke avenije, zaletio se u stablo i isti čas zapalio. Sreća da je dečko iz skate parka dojurio i izvukao vozača jer da nije, izgorio bi, još veća sreća da nitko nije šetao psa jer stalno ima nekog tamo", ispričao je čitatelj koji je svemu svjedočio. Dodao je kako su policija, hitna i vatrogasci brzo stigli i požar je ugašen nakon desetak minuta.
Auto je u izlijetanju skoro udario dvoje ljudi
"Dvoje ljudi na stajalištu ZET autobusa i pješačkoj stazi, od desetak, su jedva izbjegli auto koji je velikom brzinom naišao i izgubio kontrolu na križanju Petrovaradinske i Zagrebačke. Auto je udario u nogostup i na videu se vide tragovi udara. Dvoje ljudi koji su za dlaku izbjegli auto poslije su se zagrlili u šoku", ispričao je drugi čitatelj.
Policija dojavu zaprimila u utorak prije ponoći
"Dojavu smo zaprimili u 23.35, vozač je autom sletio s ceste udario u drvo te se vozilo zapalilo. Vozač ima lakše ozljede i prevezen je u bolnicu", rekli su iz policije.
