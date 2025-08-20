Prometna nesreća kod Bereka: Poginula Njemica, teško ozlijeđen Slovenac

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak navečer na cesti između Bereka i Ivanske poginula je 54-godišnja državljanka Njemačke, a teže je ozlijeđen 57-godišnji vozač iz Slovenije, izvijestila je Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

Nesreća se dogodila 19. kolovoza u 23.55 sati na nenaseljenom dijelu ceste kada je 57-godišnjak upravljao automobilom austrijskih registarskih oznaka.

Vozač je u jednom trenutku izgubio nadzor nad vozilom i sletio u odvodni kanal gdje je prednjim dijelom vozila udario u armirani betonski most.

Suputnica je preminula na mjestu događaja, a vozač je s teškim tjelesnim ozljedama prevezen u Opću bolnicu "Dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru.

Očevidom na mjestu događaja rukovodio je zamjenik županijskog državnog odvjetnika uz nazočnost rukovoditelja Policijske postaje Garešnica.

Tijelo smrtno stradale prevezeno je na obdukciju na odjel patologije bjelovarske bolnice, kažu u policiji.