Objavljeni detalji
Prometna nesreća kod Bereka: Poginula Njemica, teško ozlijeđen Slovenac
U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak navečer na cesti između Bereka i Ivanske poginula je 54-godišnja državljanka Njemačke, a teže je ozlijeđen 57-godišnji vozač iz Slovenije, izvijestila je Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.
Oglas
Nesreća se dogodila 19. kolovoza u 23.55 sati na nenaseljenom dijelu ceste kada je 57-godišnjak upravljao automobilom austrijskih registarskih oznaka.
Vozač je u jednom trenutku izgubio nadzor nad vozilom i sletio u odvodni kanal gdje je prednjim dijelom vozila udario u armirani betonski most.
Suputnica je preminula na mjestu događaja, a vozač je s teškim tjelesnim ozljedama prevezen u Opću bolnicu "Dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru.
Očevidom na mjestu događaja rukovodio je zamjenik županijskog državnog odvjetnika uz nazočnost rukovoditelja Policijske postaje Garešnica.
Tijelo smrtno stradale prevezeno je na obdukciju na odjel patologije bjelovarske bolnice, kažu u policiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas