Stižu strože kazne za romobiliste: Imamo 70 posto više prekršaja i nesreća nego lani

"Imamo igračku koja je prestala biti igračka jer je postala veoma opasna, nekako ja percipiram da igračke nisu opasne. Mislim da otprilike isti razlog leži u tome da roditelji ne vežu svoju djecu u automobilima. Pretpostavit ću da to nije manjak ljubavi nego jednostavno neodgovornost. Ja sam čak sklon vjerovati da se radi o neznanju o mogućim opasnostima, i opet ponavljam mislim da se trebaju povećati mandatne kazne i ako ništa drugo da će kroz te kazne ljudi prepoznati koja je to opasnost“, upozorava prometni vještak Krunoslav Ormuž.