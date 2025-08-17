Teška prometna nesreća kod Oroslavja: Dignut i helikopter, ozlijeđene dvije osobe

Do još jedne nesreće došlo je na području Brodsko-posavske županije. U mjestu Bicko Selo, općina Donji Andrijevci, došlo je do slijetanja osobnog automobila s kolnika, kojom prilikom je jedna starija muška osoba ozlijeđena, te je po timu Hitne medicinske sluzbe prevezena u Opću bolnicu u Slavonski Brod na daljnje ukazivanje pomoći. Policijski službenici poduzimaju daljnje mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti nastanka nesreće.