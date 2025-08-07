Thomas Bauer: Protiv sam zabrane ZDS jer i totalitarne parole spadaju u slobodu govora

"Živim u ovom gradu od rođenja i svjestan sam da to jest dio folklora, nažalost. Vi imate generaciju koja je danas izbombardirana strahovitim količinama informacija. Vi ne možete toj generaciji reći da je "Za dom spremni" isključivo vezano uz Jasenovac, Antu Pavelića i ustaštvo. Oni vide fotografiju odore uniforme Žarka Manjkasa Crvenkape, koji je poginuo u proboju iz Bogdanovaca. Na njoj piše "Za dom spremni". I sad vi nekog klinca od 16 godina pokušavate uvjeriti da on ne smije nositi majicu "Za dom spremni", a on je vidio tu fotografiju koja je postala viralna na društvenim mrežama, gdje se jasno vidi taj grb HOS-a i "Za dom spremni," navodi Bauer, ističući da za njega nije presudno što zabrana i dalje nije eksplicitno navedena u zakonu. Jer i rasni zakoni su bili zakoni.