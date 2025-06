"Ono što Thompsona čini opasnim nije samo njegova glazba – već to što ona normalizira mržnju i nasilje kao domoljubni osjećaj", kaže Zoran Pusić. (...) "Prihvaćanjem Thompsona i njegovih pjesama, zločini ustaša postupno postaju društveno i politički prihvatljivi – rasizam, antisemitizam, mržnja prema Romima i Srbima." Po njegovu mišljenju, to se uklapa u širi europski trend normalizacije radikalne desnice – od Italije pa do AfD-a."