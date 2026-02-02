Thompsonov menadžer: Ovaj poziv se ne odbija, Marko će nastupiti na Trgu!

"Dobili smo poziv iz Hrvatskog rukometnog saveza da Marko nastupi na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića u 18 sati. Naravno da će nastupiti, taj se poziv ne odbija", rekao je Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona, nakon što je službeno potvrđeno da će Vlada preuzeti organizaciju dočeka rukometaša za Dnevnik.hr.