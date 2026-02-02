Oglas

doček ipak na trgu

Thompsonov menadžer: Ovaj poziv se ne odbija, Marko će nastupiti na Trgu!

N1 Info
02. velj. 2026. 11:06
Neva Zganec/PIXSELL

Marko Perković Thompson ipak će nastupiti na službenom dočeku rukometne reprezentacije.

"Dobili smo poziv iz Hrvatskog rukometnog saveza da Marko nastupi na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića u 18 sati. Naravno da će nastupiti, taj se poziv ne odbija", rekao je Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona, nakon što je službeno potvrđeno da će Vlada preuzeti organizaciju dočeka rukometaša za Dnevnik.hr.

Potvrdio je i da će na dočeku Thompson izvesti pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", dok se ostale pjesme još dogovaraju.

"Pjevat će ono što budu htjeli rukometaši", rekao nam je Barišić. 

Iz Grada Zagreba još uvijek nema nikakve reakcije na vijesti iz Vlade da će doček s Thompsonom ipak biti na središnjem zagrebačkom trgu. 

Doček rukometaša Marko Perković Thompson Zdravko Barišić

