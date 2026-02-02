Oglasila se Vlada. Pogledajte što su objavili o dočeku na Trgu

Riječ je o događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog. Pri odlučivanju o organizaciji dočeka osobito vodimo računa o očekivanjima i željama brojnih navijača i građana koji žele pozdraviti naše rukometaše, što se jasno vidjelo i prigodom dočeka 3. veljače 2025., nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu.