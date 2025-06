Goran Stanzl/PIXSELL

Manje od dva tjedna ostalo je do koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, gdje se 5. srpnja očekuje više od pola milijuna ljudi, no organizacija zdravstvene skrbi za posjetitelje i dalje nije definirana do kraja.

Iz Ministarstva zdravstva za Jutarnji list potvrđeno je da se zbog velikog broja očekivanih posjetitelja priprema iznimno pojačan angažman Hitne medicinske službe (HMS), u koordinaciji s ostalim službama.

Planirano je gotovo 200 djelatnika HMS-a, raspoređenih u 16 vozila na i oko Hipodroma, uz 27 fiksnih lokacija na Hipodromu i Bundeku. U pripravnosti će biti i medicinski helikopter MUP-a, a na području Velesajma planira se i privremeni stacionar s 200 kreveta.

Niz nejasnoća

Međutim, mnogi detalji još nisu razjašnjeni. Iako je 14 županijskih zavoda za hitnu medicinu poslalo svoje ponude za sudjelovanje, iz više zavoda potvrđuju kako još nisu dobili nikakvu povratnu informaciju od organizatora. Nije im jasno kad i gdje bi trebali biti na terenu, niti koliko bi trajalo njihovo dežurstvo.

Prema neslužbenim informacijama, organizator trenutačno razmatra jeftinije varijante, uključujući i ponude iz privatnog sektora, ne bi li smanjio troškove. I dalje se čeka i službeno mišljenje Ravnateljstva civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, koje bi trebalo definirati konačan broj timova i strukturu medicinskog centra.

Neki ravnatelji ističu da su sve županije, osim onih na obali koje su već opterećene turističkom sezonom, bile spremne sudjelovati, ali bez preciznih uputa ne mogu dalje planirati.

Cijena po satu za T1 tim (liječnik, tehničar i vozač) iznosi oko 200 eura, što uključuje rad vikendom, vozilo, opremu i ostale troškove. Pojedini timovi ponudili su 24-satnu spremnost za gotovo 8000 eura.

Neizvjesnost i u bolničkom sektoru

Osim hitne pomoći, nepoznanica ima i oko stacionara na Velesajmu, gdje bi trebalo raditi oko 70 medicinara -liječnika i sestara - iz zagrebačkih bolnica. Ravnatelji bolnica tvrde da nemaju nikakve informacije o honorarima niti o osiguranju medicinskog osoblja, što dodatno komplicira situaciju.

Liječnici i medicinske sestre u bolnicama pokriveni su osiguranjem ustanove, no to ne vrijedi za rad izvan bolničkog sustava. Iz bolnica poručuju da nitko neće preuzimati odgovornost bez jasno reguliranog osiguranja, naglašavajući da je organizacija "zbrda-zdola", unatoč naporima Ministarstva i svih uključenih.

Dok pripreme za koncert teku, zdravstveni sustav još uvijek čeka ključne informacije kako bi mogao na vrijeme i kvalitetno odgovoriti na izazove ovako masovnog događanja.