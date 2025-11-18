Zapovjednik vatrogasaca: Zanimljivo, dobili smo samo jednu dojavu građana o požaru u Vjesniku

U Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu sinoć oko 23:10 izbio je veliki požar, a kako se širi vertikalno, zahvatio je više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca.
U trenutku izbijanja požara, prema trenutnim informacijama, u zgradi nije bilo nikoga. Požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila, prenosi Index.
"Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava", kazao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, pa dodao:
"Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije."
Naglasio je i da su svi vatrogasci grada Zagreba na ovom požaru.
"Za pretpostaviti je da ćemo ga staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati", poručio je Jembrih.
Sve oko požara u zgradi Vjesnika pratimo iz minute u minutu.
