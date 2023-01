“Tko god dobio uzde Zastupničkog doma, dobit će neukroćene konje”

Podijeli :

Izvor: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Ilustracija

Kolumnist Telegrama Đivo Đurović u Newsroomu je analizirao izbore za predsjednika Zastupničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država.

“Najviše glasova je dobio Hakeem Jeffries koji je novi vođa Demokrata i koji je naslijedio Nancy Pelosi. Po broju glasova je bio prvim i dobio je najviše glasova ali zapravo nedovoljno njih. No, našao se ispred osobe koja vodi Republikance i koja se kandidira za vodstvo Zatupničkog doma Kongresa. Poraz je bolan bez obzira na činjenicu što je Demokrat ostao ispred, ali Kevin Mccarthy ušao je u povijest jer se takvo nešto nije dogodilo sto godina”, rekao je kolumnist te je dodao: “Amerika trenutno nema Zastupnički dom, a to se nije dogodilo od 1855. Republikanska se stranka okrenula sama protiv sebe i srušila sve barijere u bitci za vlast”.

Đurović navodi kako su Republikanci ovog puta uspjeli omesti miran prijenos vlasti iako je ovog puta trebala biti prenesena njima.

“Nitko zapravo ne zna što će se dalje dogoditi jer ovako nešto nije dugo viđeno. Mcarthy je rekao da ako treba da će ići tisuću puta na glasanje ali to se neće dogoditi. Ne zna se bi li se Demokrati priklonili, no oni sigurno ne žele ispuniti političke snove osobi koja je iz političkog mrtvila vratila Donalda Trumpa. McCarthy je bio mlada nada Republikanske stranke koja nije bila jako desno, ali pokazalo se da on nema nikakva politička uvjerenja. Njegova politika nije ekstremno desna ali znamo da je ekstremnoj desnici dao sve ustupke. Više se ne zna što bi im mogao dati kad im je već dao sve što su tražili”, rekao je.

Kolumnist navodi da postoji mogućnost da McCarthy izgubi neke ljude u centru Republikanske stranke.

“Na predizborima glasaju uglavnom nenormalni birači. To glasanje je katalizator radikalizacije. Meni se čini da će McCarthy biti izbačen samo da on ne zasjedne na vlast, ali samo zato da se iskoristi moć ovih 20 zastupnika koji žele upropastiti njegov plan. Ovo je situacija u kojoj se Demokrati mogu smijati jer Republikanci gube. No, to samo pokazuje kako su institucije podložne radikalizaciji i unutarstranačkim ratovima, a ne služenju građanima”, rekao je te dodao: “Kongres je već danas doveo u pitanje ozbiljnost samog sebe ako ne mogu izabrati svog vlastitog predsjednika, a imaju većinu, koja je onda težina istraga koje potaknu”.

Navodi da će zbog toga ovaj Dom biti svakako manje učinkovit.

“Tko god postane predsjednik imat će tanku većinu jer tko god dobije uzde, dobit će neukroćene konje. Pitanje je kamo će ta kola ići, ali neće ići stabilno. Ova dvadesetorica vuku korijene još iz devedesetih, to je opstrukcija pod svaku cijenu, samo što samoopstruiraju svoje redove, a onda i predsjednika Joea Bidena“, zaključio je.

