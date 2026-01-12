Glavni tajnik NATO-a Plenkoviću: "Pod vašim vodstvom Hrvatska je pravi partner ukrajinskim prijateljima"

"Kada je netko od pomoći za savezništvo i radi dobro, a ja mislim da Trump radi dobro - tjera nas da više izdvajamo za obranu i siguran sam da bez Trumpa ne bi imali suglasje da se taj postotak izdvaja za obranu. Moj je zadatak da uloga NATO-a bude sigurna i stabilna. Naši kolege koji su na Arktiku i koji su zatražili angažman NATO-a, i sada radimo kako da kao savez surađivati i postići sljedeći korak. U ovom trenutku i Danska ubrzava vlastita ulaganja, kupuju više opreme, kupuju dronove i ulažu velika sredstva u obranu, pa i obranu Grenlanda", poručio je Rutte.