Glavni tajnik NATO-a Plenkoviću: "Pod vašim vodstvom Hrvatska je pravi partner ukrajinskim prijateljima"
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte započeo je u ponedjeljak radni posjet Hrvatskoj u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu, gdje je uz premijera Andreja Plenkovića, ministra obrane Ivana Anušića i načelnika Glavnog stožera OSRH Tihomira Kundida razgledao novu vojnu opremu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
Nakon toga, Plenković i Rutte nastavili su razgovore u Banskim dvorima, a zatim dali zajedničke izjave za medije.
Uvodno se medijima obratio Andrej Plenković i još jednom poželio dobrodošlicu glavnom tajniku NATO-a: "Današnji sastanak smo iskoristili da upoznamo glavnog tajnika NATO-a s aktivnostima koje Vlada poduzima u pogledu ispunjavanja preuzetih obveza. Prije svega da dođemo do 5 posto BDP-a u izdvajanju za obranu."
Pet misija
"Hrvatska je u ovom trenutku u poziciji da njene Oružane snage participiraju u pet misija", dodao je.
Ističe i da je Hrvatska dala 15 paketa vojne pomoći Ukrajini.
"Hrvatska će 2027. godine u proljeće biti domaćin neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a", navodi Plenković.
"Hrvatska - važna članica NATO-a"
Dodaje da se razgovaralo o brojnim sigurnosnim temama, Koalicijih voljnih.
Medijima se obratio i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte: "Od 2009. godine od kako je Hrvatska postala članica NATO, vrlo je važna članica NATO-a. Pozdravljam vaše napore modernizacije hrvatskih snaga. Bio sam impresioniran kada sam vidio kako ste u nekoliko godina obnovili zračne snage. Već trošite više od dva posto BDP-a za obranu, a cilj je pet posto. Hrvatske zračne snage su preuzele potpunu kontrolu nad hrvatskim nebom. Hrvatska Ukrajini kontinuirano pruža podršku."
"Rusija nas pokušava odvratiti od pomoći Ukrajini"
"Rusija nas pokušava odvratiti od pomoći Ukrajini, ali mi nećemo stati i zato je vaša podrška ključna. Pod vašim vodstvom Hrvatska je pravi partner ukrajinskim prijateljima. Hrvatska ima važnu ulogu u stabilnosti na Zapadnom Balkanu."
Nakon izjava Rutte i Plenković odgovorili su na pitanja novinara.
Rutte se osvrnuo na pitanje Grenlanda: "Svi saveznici se slažu da je arktičko područje iznimno važno. Imamo osam arktičkih zemalja, sedam je u NATO-u. Jedna je zemlja izvan NATO-a, a to je Rusija. Krenula je rasprava u NATO-a kako bismo mi kao saveznici osigurali sigurnost. Razgovaramo kako bismo učinili sve da Arktik ostane siguran."
"Svi se slažemo da je obrana tog područja ključna, moramo učiniti sve kako bismo ga zaštitili", dodao je.
To pitanje komentirao je i Plenković: "Poruka je da se saveznici moraju međusobno poštovati, a to se odnosi i na SAD. Siguran sam da se uz razgovore može pronaći rješenje. Grenland je dio Danske i zato kvalitetan dijalog može riješiti ovakvu situaciju."
Ukrajina u NATO-u?
Jesu li vrata NATO-a za Ukrajinu zatvorena?
"Dali smo izjavu o nepovratnom putu Ukrajine prema NATO-u. Neki saveznici su protiv toga ili su sumnjičavi kao što je Mađarska. Ono o čemu razgovaramo u Koaliciji voljnih je kako nakon mirovnog sporazuma osigurati da Rusija više nikada ne napadne", rekao je Rutte.
Plenković navodi da SAD ima snažnu želju kako bi se osigurao mir i da na taj mir mora pristati i druga strana - Rusija: "Rusija želi prvo dogovore, a onda prekid vatre."
"Pozicija Hrvatske ja jasna. Participiranje naših Oružanih snaga na ukrajinskom teritoriju nije opcija, ali ćemo nalaziti načine da pomognemo Ukrajini, kao što smo činili i do sada", dodaje.
Istaknuo je da ne postoji konsenzus saveznika da Ukrajina postane članica NATO.
Kakva je razina sigurnosti zračnog prostora NATO-a?
Rutte je prvo pohvalio Hrvatsku što je preuzela kontrolu nad zračnim prostorom: "S tom opremom ste spremni kontorlirati zračni prostor. Kada je riječ o upadima u zračni prostor to je nepromišljeno i bezobzirno."
Rekao je i kako je organizirana takozvana istočna straža koja je u primjeni na istočnim granicama.
Radi li se o najvećoj dosad krizi NATO-a?
"Kada je netko od pomoći za savezništvo i radi dobro, a ja mislim da Trump radi dobro - tjera nas da više izdvajamo za obranu i siguran sam da bez Trumpa ne bi imali suglasje da se taj postotak izdvaja za obranu. Moj je zadatak da uloga NATO-a bude sigurna i stabilna. Naši kolege koji su na Arktiku i koji su zatražili angažman NATO-a, i sada radimo kako da kao savez surađivati i postići sljedeći korak. U ovom trenutku i Danska ubrzava vlastita ulaganja, kupuju više opreme, kupuju dronove i ulažu velika sredstva u obranu, pa i obranu Grenlanda", poručio je Rutte.
Predsjednik Republike Zoran Milanović, također, će se sastati s glavnim tajnikom NATO-a u Uredu predsjednika RH na Pantovčaku, a nakon sastanka bit će objavljeno priopćenje Ureda predsjednika.
