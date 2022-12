Tko je igrač utakmice protiv Brazila?

Hrvatska reprezentacija od 16 sati odigrala je četvrtfinalni susret protiv Brazila u Al Rayyanu na stadionu Education City. U produžecima su najprije poveli Brazilci preko Neymara, ali Dinamova veza Petković-Oršić donijeli su izjednačenje Hrvatskoj u 117. minuti. Hrvatska je bila uspješnija u izvođenju penala te je rezultatom 4-2 na penalima izborila polufinale Svjetskog prvenstva u Kataru.

Vratar hrvatske reprezentacije Dominik Livaković okrunio se još jednom nagradom, onom za najboljeg igrača utakmice.

“Čisti prkos Dominika Livakovića!”, napisala je FIFA u opisu.

Pure defiance from Dominik Livakovic! Your Player of the Match.



With their 100% penalties record intact, Croatia march on to the Semi-finals



🇭🇷 #HRVBRA 🇧🇷 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/do65Kp2P0C