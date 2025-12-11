Vodeće međunarodne i neovisne novinske agencije pokrenule su projekt Democracy News Alliance (DNA), inovativan servis za informiranje i sustavan nadzor nad demokratskim procesima, javlja njemačka agencija dpa.
Servis je posebno prilagođen informativnim potrebama međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, think-tankova, zaklada, vladinih agencija i korporacija. Omogućuje donositeljima odluka da prepoznaju i analiziraju napredak demokracija u razvoju kao i njihovo nazadovanje.
DNA je zajednički projekt francuske agencije AFP, talijanske ANSA-e, kanadske CP, njemačke dpa te britansko-irske PA Media. Američka agencija Associated Press pruža uredničku podršku.
Projekt trenutno nudi servis vijesti na engleskom jeziku s izvješćima i analizama, koje su klijentima dostupne na internetskoj stranici democracy-news.org i preko newslettera.
Peter Kropsch, ravnatelj agencije dpa, kazao je: "Democracy News Alliance popunjava veliku rupu svojom ponudom. Ta rupa postoji između svakodnevnih medijskih izvješća i dugotrajnog izdavačkog ciklusa kada je riječ o istraživanju politike, društva i demokracije. DNA će nastaviti izvještavati o razvojima u važnim područjima poput slobode govora i tiska, pravednosti izbora, rodnoj ravnopravnosti i političkoj korupciji, čak i kada zemlja nije trenutno u središtu medijskog izvještavanja".
"Mnogi klijenti trebaju pouzdan, neprestan dotok informacija o pojedinim zemljama ili cijelim svjetskim regijama", dodao je Kropsch.
"DNA će pomoći osigurati taj kontinuitet i omogućiti klijentima da donose odluke nakon što se dobro informiraju, naprimjer u političkim kontaktima ili ulaganjima".
Servis vijesti DNA je popraćen obrazovnim programom DNA Academy. Iskusni predavači iz agencija koje sudjeluju u projektu će zajednički podijeliti svoje znanje o dezinformacijama, provjeravanju činjenica i novinarskom radu u teškim uvjetima.
