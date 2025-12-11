Oglas

Democracy News Alliance

Vodeće svjetske agencije pokreću globalni servis vijesti: "Trebamo pouzdan, neprestan dotok informacija"

Hina
11. pro. 2025. 11:40
Ilustracija / Unsplash

Vodeće međunarodne i neovisne novinske agencije pokrenule su projekt Democracy News Alliance (DNA), inovativan servis za informiranje i sustavan nadzor nad demokratskim procesima, javlja njemačka agencija dpa.

Servis je posebno prilagođen informativnim potrebama međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, think-tankova, zaklada, vladinih agencija i korporacija. Omogućuje donositeljima odluka da prepoznaju i analiziraju napredak demokracija  u razvoju kao i njihovo nazadovanje.

DNA je zajednički projekt francuske agencije AFP, talijanske ANSA-e, kanadske CP, njemačke dpa te britansko-irske PA Media. Američka agencija Associated Press pruža uredničku podršku.

Projekt trenutno nudi servis vijesti na engleskom jeziku s izvješćima i analizama, koje su klijentima dostupne na internetskoj stranici democracy-news.org i preko newslettera.

Peter Kropsch, ravnatelj agencije dpa, kazao je: "Democracy News Alliance popunjava veliku rupu svojom ponudom. Ta rupa postoji između svakodnevnih medijskih izvješća i dugotrajnog izdavačkog ciklusa kada je riječ o istraživanju politike, društva i demokracije. DNA će nastaviti izvještavati o razvojima u važnim područjima poput slobode govora i tiska, pravednosti izbora, rodnoj ravnopravnosti i političkoj korupciji, čak i kada zemlja nije trenutno u središtu medijskog izvještavanja".

"Mnogi klijenti trebaju pouzdan, neprestan dotok informacija o pojedinim zemljama ili cijelim svjetskim regijama", dodao je Kropsch.

"DNA će pomoći osigurati taj kontinuitet i omogućiti klijentima da donose odluke nakon što se dobro informiraju, naprimjer u političkim kontaktima ili ulaganjima".

Servis vijesti DNA je popraćen obrazovnim programom DNA Academy. Iskusni predavači iz agencija koje sudjeluju u projektu će zajednički podijeliti svoje znanje o dezinformacijama, provjeravanju činjenica i novinarskom radu u teškim uvjetima.

Teme
AFP Associated Press DNA Democracy News Alliance Peter Kropsch Servis vijesti DNA

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
