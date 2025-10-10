Prekršajna prijava protiv Thompsona zbog ustaškog pozdrava

Podsjećaju i da je Ustavni sud u nizu odluka zauzeo jasno i pravno obvezujuće stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu koji je protuustavan. „Ta su tumačenja obvezujuća za sve sudove i državna tijela, a odluka Visokog prekršajnog suda koja je stvorila iznimku za korištenje ovog pozdrava u pjesmi 'Bojna Čavoglave' u izravnom je sukobu s odlukama Ustavnog suda”, ustvrdili su u priopćenju. Podsjetili su na slučaj Josipa Šimunića koji je zbog skandiranja tog pozdrava pravomoćno osuđen na svim domaćim sudskim instancama. Njegovu presudu potvrdio je i Europski sud za ljudska prava, utvrdivši da sankcioniranje ovog pozdrava predstavlja nužno ograničenje slobode izražavanja u demokratskom društvu i nema nikakvog razloga da se isti pravni standardi ne primijene i na Marka Perkovića, poručuju udruge.