Tomašević u velikom intervjuu najavio niz velikih projekata za Zagreb: "Ovo je mandat razvoja"

Što se tiče energane, završava se studija još u djelu koji se tiče lokacije i s time ćemo uskoro izaći u javnost. Nacrt studije već sada pokazuje da se vjerojatno više isplati da Grad gradi vlastitu energanu. Bio sam protiv gradnje spalionice koju je bivša gradska vlast planirala s kapacitetom od čak 400.000 tona godišnje po modelu gdje ne bi bilo nikakvog odvajanja otpada nego bi se sve spaljivalo. Za usporedbu mi sada odlažemo više nego dvostruko manju količinu odnosno manje od 200.000 tona godišnje na odlagalište Jakuševec jer se preko 40 posto otpada odvaja u kućanstvima zbog plavih vrećica, a onda ćemo u CGO-u još vrijednih sirovina odvojiti iz miješanog otpada a ostatak pretvoriti u gorivo iz otpada koje će ići na termičku obradu. Kapacitet za termičku obradu je višestruko manji nego što je trebao biti prema planovima bivše vlasti. A to što imam različiti stav u odnosu na Zelenu akciju gdje sam prestao biti predsjednik prije 14 godina, smatram da je legitimno i s moje i s njihove strane. Ovaj CGO kakav će se graditi u Resniku se radi po istoj tehnologiji i konceptu kao u svim županijama u Hrvatskoj.