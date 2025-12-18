Europarlamentarac
Tomislav Sokol za N1: Pitanje europskih sredstava je pitanje samog opstanka Ukrajine
U Strasbourgu gdje traje zasjedanje Europskog parlamenta, naša Maja Štrbac je razgovarala s europarlamentarnim zastupnikom Tomislavom Sokolom.
U Europskom parlamentu u srijedu je izglasano postupno ukidanje uvoza ruskog plina u zemlje članice Europske unije, o čemu smo razgovarali s europarlamentarnim zastupnikom Tomislavom Sokolom.
Sokol je komentirao: "U svakom slučaju, Europa treba smanjiti ovisnost o uvozu energenata. I to ne samo radi Rusije, nego i radi svih drugih aktera. Dakle, dugoročno je Europi u interesu da svoju energetsku potrošnju ne bazira na nafti i plinu kojih nema dovoljno i da ne zamijeni jednu ovisnost drugom. Tako da u svakom slučaju ovo je korak u tom smjeru."
"Hrvatsku to neće ništa posebno pogoditi, Hrvatska već odavno nema veze s ruskim plinom, ali oni koga će to pogoditi recimo su Mađarska i to je Orbán, jer Orbán je taj koji je gradio cijeli svoj poslovni model na tome da jeftino kupuje ruski plin i da ga onda skupo preprodaje ostalim zemljama Europske unije i nije ništa napravio da se diverzificira otkad je počeo rat u Ukrajini, nego da čak su još povećali kupnju ruskih energenata. Dakle, Mađarska će biti u puno lošijoj geopolitičkoj poziciji nego što je sada."
O ratu u Ukrajini
"Dok Rusija pobjeđuje, dok Rusija napreduje na terenu, a očito napreduje, oni neće stati. Osim ako im se ne ponudi nešto jako, jako povoljno, jako veliki ustupci s ukrajinske strane, a vidimo da s ukrajinske strane nema želje da se tako nešto napravi."
"Amerika pak se pokušava izvući iz cijele priče, ali na način da ne izgube obraz, da ne ispadnu gubitnici kao što su ispali u Afganistanu i zato je sad ta cijela šarada i cijela ta igra gdje se kao pokušava postići nekakav sporazum, ali sporazuma neće biti koji bi bio u korist Ukrajine dok Rusija pobjeđuje na terenu, dok Rusija napreduje. I tu su stvari vrlo jasne, Rusi su već odavno rekli koji su njihovi zahtjevi, dakle demilitarizacija Ukrajine i potpuno pripojenje ovih oblasti, te apsolutna zabrana ulaska Ukrajine u NATO."
Ukrajina bez europskih sredstava ne može opstati
"Ukrajina bez europske pomoći ne bi mogla isplaćivati plaće ljudima u državnim službama, mirovine, financirati zdravstveni sustav, a da ne govorimo o vojsci. Ukrajina tu treba nekakve, otprilike, 70 milijardi eura godišnje da bi uopće mogla funkcionirati. Tako da ovdje je pitanje samog opstanka Ukrajine, hoće li Europa biti u stanju naći ta sredstva, pogotovo u situaciji gdje Trump više ništa ne daje, više ništa ne poklanja. Ako želite oružje Amerike, morate to i tako platiti. Dakle, na Ameriku se tu u smislu nekakvih financijskih donacija i pomoći sigurno ne može računati. Ostaje samo Europa", kaže Sokol.
