Tomislav Sokol za N1: Pitanje europskih sredstava je pitanje samog opstanka Ukrajine

"Hrvatsku to neće ništa posebno pogoditi, Hrvatska već odavno nema veze s ruskim plinom, ali oni koga će to pogoditi recimo su Mađarska i to je Orbán, jer Orbán je taj koji je gradio cijeli svoj poslovni model na tome da jeftino kupuje ruski plin i da ga onda skupo preprodaje ostalim zemljama Europske unije i nije ništa napravio da se diverzificira otkad je počeo rat u Ukrajini, nego da čak su još povećali kupnju ruskih energenata. Dakle, Mađarska će biti u puno lošijoj geopolitičkoj poziciji nego što je sada."