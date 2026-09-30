NOVI SUKOB
HDZ: Tomašević namjerno prešućuje dvije ključne činjenice
Zagrebački HDZ reagirao je na izjave gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je ustvrdio da će Grad Zagreb sljedeće godine zbog porezne reforme Vlade imati oko 85 milijuna eura manje prihoda.
Oglas
Iz HDZ-a tvrde da Tomašević, pokušavajući odgovornost za štrajk u Zagrebačkom holdingu prebaciti na druge, prešućuje dvije ključne činjenice.
"Tomislav Tomašević tvrdi da će Grad Zagreb sljedeće godine zbog porezne reforme Vlade imati oko 85 milijuna eura manje. Pritom namjerno prešućuje dvije ključne činjenice. Prvu, da će tih 85 milijuna eura, umjesto u gradsku blagajnu, otići zagrebačkim umirovljenicima jer Vlada ukida porez na mirovine.
Drugu, da Grad Zagreb, zahvaljujući fiskalnoj decentralizaciji, sada godišnje ubire gotovo milijardu eura više prihoda nego što je, primjerice, ubirao 2017. godine.
Konkretno, Grad je 2017. godine ubirao 570 milijuna eura, a kao rezultat Vladine fiskalne decentralizacije gradska uprava sama je za 2026. godinu projicirala taj prihod na 1,55 milijardi eura, što je 980 milijuna eura više.
Dakle, kada Vlada ukidanjem poreza na mirovine 85 milijuna eura iz gradske blagajne preusmjeri prema umirovljenicima, Tomašević optužuje Vladu da zadire u gradski proračun.
Ali kada ista ta Vlada fiskalnom decentralizacijom poveća prihode Grada Zagreba za gotovo milijardu eura godišnje, Tomašević te zasluge pripisuje sebi. idanjem poreza odlučila 85 milijuna eura preusmjeriti prema umirovljenicima", napisali su iz HDZ-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas