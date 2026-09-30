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Oporba žestoko po HDZ-u: "U radu DORH-a vide se prsti Vlade"
Oporba je u srijedu tijekom rasprave o izvješću o radu DORH-a za 2025. upozorila na rast kriminala povezanog s otpadom, dugotrajne postupke, umiješanost politike te manjak povjerenja građana, dok su vladajući kao ključno isticali povećanje učinkovitosti i smanjenje zaostataka.
DORH je upozorio na porast kriminala povezanog s otpadom, na ilegalni uvoz i nelegalna odlagališta, istaknuo je SDP-ov zastupnik Saša Đujić govoreći o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića za prošlu godinu.
''Tu rečenicu bi svaka vlada morala shvatiti ozbiljno. Premijer je rekao da ne zna detalje istrage kojom se bave DORH i USKOK, ali je svejedno odlučio kako treba politički označiti one koji traže odgovore'', naglasio je.
Urša Raukar Gamulin (Možemo!) poziva DORH i Vladu da se u slučajevima poput onog iz Gospića drže načela predostrožnosti koja su upisana u hrvatske zakone.
''Ukupni okolišni kriminal raste puno umjerenije između 2024. i 2025., ali zato kriminal vezan uz gospodarenje otpadom, odnosno uvoz i skladištenje otpada raste dramatično. Gospić je ogromni kriminal, ali nažalost nije jedini'', poručila je.
IDS-ov Dalibor Paus problem vidi u nedostatku povjerenja građana u DORH, za što su, naveo je, zaslužni slučajevi Beroš, Mikulić i drugi. Osim toga, nedostaje kvalitetne suradnje DORH-a i Ureda europskog javnog tužitelja, napominje Paus.
Most: U radu DORH-a se vide "prsti Vlade"
Mostov Božo Petrov ustvrdio je da se u radu DORH-a vide "prsti Vlade" te pokušaj uljepšavanja vlastitih rezultata. Kritizirao je DORH što prije nije objavio istinu oko zagađenja vode u Gospiću, poručivši kako je Turudić analize objavio tek nakon pritiska javnosti i kada je shvatio da više neće moći štititi Vladu, a da sam osobno „ne pogine u toj borbi“.
„Nije da ne radite ništa, kada imate dopuštenje odradite brzo posao, uzmimo afere u sportu, to je dokaz da se može. No, treba utvrditi po kojem kriteriju birate kada ćete to umijeće pokazati na djelu“, poručio je.
Upozorava na dugotrajne izvide bez odluka, nagli rast ukupnog broja odbačaja koji se „pokušavaju maskirati“ u riješene slučajeve, rast broja istraga koji prelaze trajanje od 18 mjeseci te broja pritužbi građana na trajanje postupaka.
Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) pohvalio je ubrzavanje rješavanja predmeta i činjenicu da je riješeno više predmeta nego ih je zaprimljeno, no također je upozorio na umiješanost politike u rad DORH-a, ocijenivši kako je "teško tvrditi da su sve odluke donesene potpuno objektivno i nepristrano".
Što se tiče otpada u Lici, Raspudić je najavio slanje pritužbe Europskoj komisiji zbog vladinog kršenja EU uredbi i direktivi.
Igor Peternel (DOMiNO) također je pohvalio poboljšanje rezultata, ali je naglasio da građani ne pitaju koliko je predmeta zatvoreno već jesu li zaštićeni i primjenjuje li se zakon jednako na sve.
Kao ozbiljan problem vidi kadrovski deficit te od DORH-a očekuje donošenje kadrovskog plana za privlačenje mladih, a predlaže i jednogodišnju objavu analize neovisnog tijela odbačenih korupcijskih prijava.
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