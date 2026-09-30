Oporba žestoko po HDZ-u: "U radu DORH-a vide se prsti Vlade"

Mostov Božo Petrov ustvrdio je da se u radu DORH-a vide "prsti Vlade" te pokušaj uljepšavanja vlastitih rezultata. Kritizirao je DORH što prije nije objavio istinu oko zagađenja vode u Gospiću, poručivši kako je Turudić analize objavio tek nakon pritiska javnosti i kada je shvatio da više neće moći štititi Vladu, a da sam osobno „ne pogine u toj borbi“.