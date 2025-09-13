Toplo pivo i vruće noći

Bit će vjerojatno i lukavijih općinstava koje će u tome vidjeti svoju priliku pa ignorirati ponuđenu zakonsku mogućnost i proglasiti zone hladnog piva. Jer jedino je o pivu i riječ. Nitko u hladnjacima minimarketa, kioska, benzinskih postaja, tzv. liquor shopova i drugih do kasno u noć otvorenih prodajnih mjesta ne drži rashlađena bijela vina i žestoka pića. Pa će mularija sa sjevera možda već iste sezone, a najkasnije naredne, dok kažeš "tiktok" znati gdje se noću može (naj)jeftinije napiti. A u tom stanju svejedno im je jesu li na Stradunu, u Getu, na Kalelargi ili bogzna gdje. Samo da je dostupno, rashlađeno i da nije preskupo.