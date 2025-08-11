Šušnjar odbio Šutinu inicijativu o alkoholnim supermarketima?

U tom dokumentu nadugo se i naširoko, u poprilično neobičnom tonu, nabrajaju zakonski propisi o zabrani prodaje alkohola maloljetnicima, o minimalnim tehničkim uvjetima koje trgovine moraju zadovoljavati i o radi inspekcija koje sve to kontroliraju, ali mimo gore citirane rečenice uopće se ne osvrće na konkretan Šutin zahtjev.