Šušnjar odbio Šutinu inicijativu o alkoholnim supermarketima?

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar odbio je inicijativu splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, odnosno njegovo predizborno obećanje i zahtjev Vladi da se izmijeni Zakon o trgovini kako bi gradovi imali mogućnost reguliranja rada trgovina s alkoholom
Tomislav Šuta zahtijevao je da jedinice lokalne uprave mogu zabraniti prodaju alkoholnih pića u određenim vremenima i na određenom području, čime bi zapravo stao na kraj 'liquor shopovima' u strogom centru grada koji rade po cijelu noć i smatraju se jednim od uzročnika nereda.
Za ovu inicijativu trebalo je izmijeniti Zakon o trgovini, o čemu je splitski gradonačelnik više puta govorio u javnosti - između ostalog i na sastancima s premijerom Andrejom Plenkovićem, raznim ministrima u njegovoj vladi te prošlog tjedna s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.
'Zatvaranje liquor shopova u centru Splita i zabrana prodaje alkohola iza određenog sata nužni su koraci za očuvanje kvalitete života građana. Grad Split će, u suradnji s Vladom RH i Ministarstvom turizma i sporta, aktivno raditi na tim promjenama', objavio je Šuta prije tri tjedna, nakon sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma u Hvaru kojom je predsjedao upravo Plenković.
Šušnjar i pismeno odbio Šutu
No ministar gospodarstva Ante Šušnjar je, kako je potvrđeno tportalu, još i prije toga pismeno obavijestio Šutu da mu ne pada na pamet udovoljiti njegovoj inicijativi.
'Ovim putem vas obavještavamo kako trenutno predmetni zahtjev i prijedlog nismo u mogućnosti realizirati bez dodatnih detaljnih sveobuhvatnih analiza te smatramo kako intervencije predložene naravi moraju biti temeljene na cjelovitim koordiniranim analizama, a koje između ostalog uključuju obrazovanje, prevenciju te podršku', stoji u Šušnjarovom odgovoru splitskoj gradskoj upravi u kojega je tportal imao uvid.
U tom dokumentu nadugo se i naširoko, u poprilično neobičnom tonu, nabrajaju zakonski propisi o zabrani prodaje alkohola maloljetnicima, o minimalnim tehničkim uvjetima koje trgovine moraju zadovoljavati i o radi inspekcija koje sve to kontroliraju, ali mimo gore citirane rečenice uopće se ne osvrće na konkretan Šutin zahtjev.
