Traju izvidi

Tragedija u Slavonskom Brodu: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina

Hina
11. ruj. 2025. 15:57
Dvogodišnjakinja koja je u četvrtak ujutro dovezena u Opću bolnicu Slavonski Brod preminula je, a prema informacijama iz bolnice uzrok smrti su posljedice opeklina.

Prema neslužbenim informacijama, dijete je u bolnicu dovezeno bez znakova života, reanimacija je započela još u kolima hitne pomoći, a potom i u bolinici, no bezuspješno.

Policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom provodi istraživanje nakon kojega će objaviti više podataka o tom tragičnom događaju.

Teme
dijete opekline slavonski brod

