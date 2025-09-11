Tragedija u Slavonskom Brodu: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina

Dvogodišnjakinja koja je u četvrtak ujutro dovezena u Opću bolnicu Slavonski Brod preminula je, a prema informacijama iz bolnice uzrok smrti su posljedice opeklina.
Prema neslužbenim informacijama, dijete je u bolnicu dovezeno bez znakova života, reanimacija je započela još u kolima hitne pomoći, a potom i u bolinici, no bezuspješno.
Policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom provodi istraživanje nakon kojega će objaviti više podataka o tom tragičnom događaju.
