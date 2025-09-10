Oglas

ATENTAT U SAD-U

Trump: Veliki, pa čak i legendarni, Charlie Kirk, je mrtav

Hina , N1 Info
10. ruj. 2025. 21:12
23:04
CHARLIE KIRK - afp
NICHOLAS KAMM / AFP

Konzervativni komentor Charlie Kirk ustrijeljen je u srijedu na skupu na Sveučilištu Utah Valley u Oremu u Utahu, objavio je Fox New, pozivajući se na glasnogovornika utjecajnog saveznika predsjednika Donalda Trumpa. Trump je kasnije objavio da je Charlie umro.

Predsjednik Donald Trump danas je objavio da je konzervativni aktivist Charlie Kirk umro nakon što je upucan tijekom događaja u Utahu, piše CNN.

"Veliki, pa čak i legendarni, Charlie Kirk, je mrtav“, napisao je Trump na Truth Socialu

"Charlie Kirk ustrijeljen je na Sveučilištu Utah Valley. Stanje nepoznato", rekao je ranije glasnogovornik za Fox, koji je izvijestio da je Kirk prebačen u bolnicu.

"Ispaljen je hitac s obližnje zgrade i osumnjičenik je u pritvoru", naveo je glasnogovornik sveučilišta u e-mailu za Reuters.

Kirk, aktivist i osnivač konzervativne studentske skupine Turning Point USA odigrao je ključnu ulogu u animiranju mladih da podrže Trumpa u studenom.

Njegovi skupovi na sveučilišnim kampusima privlačili su mnogo ljudi.

CHARLIE KIRK

