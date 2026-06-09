Traži se kupac za 3.500 tona kuna i lipa: Uvjeti su strogi

Tomislav Miletic/PIXSELL

Kovanice bivše hrvatske valute idu put talionice. Središnja banka putem natječaja traži tko će otkupiti, ali i zbrinuti više od tri i pol tisuće tona kuna i lipa. Uvjeti su strogi, a kupci mogu biti iz cijeloga svijeta. Tko god došao, trebat će mu ozbiljan vozni park da to preveze.

Podijeli

Oglas

Kune i lipe odlaze u povijest. Gotovo tri i pol tisuće tona kovanica povučenih iz optjecaja nakon uvođenja eura uskoro će završiti u talionici, a Hrvatska narodna banka traži kupca koji će preuzeti i obraditi golemu količinu metala.

Vijest je izazvala zanimanje građana, koji već nagađaju tko bi mogao biti zainteresiran za ovaj nesvakidašnji posao, piše Dnevnik.hr.

"Bit će zainteresiranih, samo je u pitanju cijena", kaže Branko iz Zagreba kroz smijeh za Dnevnik.hr.

No posao nije namijenjen bilo kome. Hrvatska narodna banka traži ozbiljne ponuđače koji posjeduju sve potrebne dozvole za gospodarenje metalnim otpadom, trgovinu i obradu metala, ali i odgovarajuće financijsko pokriće.

"Jamstvo za ozbiljnost ponude je 100 tisuća eura", ističe Tihomir Mavriček, izvršni direktor sektora za gotov novac Hrvatske narodne banke.

Osim toga, ponuđač mora dokazati i konkretno iskustvo.

"Mora imati realizirana barem dva ugovora o otkupu kovanica unutar Europskog gospodarskog područja".

Natječaj je međunarodnog karaktera, što znači da se mogu prijaviti zainteresirani iz cijelog svijeta.

Interes već postoji

"Već nas zovu i raspituju se za kolekciju za otpis", poručuju iz HNB-a.

Tko će preuzeti golemi teret nekadašnje hrvatske valute bit će poznato 1. srpnja u 11 sati, kada će biti otvorene pristigle ponude.

Do tada u HNB-u ne žele govoriti o procijenjenoj vrijednosti posla ni o otkupnoj cijeni koja će biti jedan od ključnih kriterija za odabir.