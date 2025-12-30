Grmoja o zamjeni kuna: Kod mene će biti brižno čuvane u iščekivanju povratka hrvatske nacionalne valute

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja je na svom Facebook profilu kritizirao zamjenu kune eurom, osvrćući se na duge redove građana koji posljednjih dana pokušavaju zamijeniti kovanice.
"Zamjena kune eurom sama je po sebi kapitulacija, kapitulacija za koju je izravno odgovorna Vlada Andreja Plenkovića, ali i lijeva oporba (SDP i Možemo!) koja je dva puta odbila zaključak Mosta o odgodi uvođenja eura.
No ono čemu danas svjedočimo prelazi granice politike i ulazi u područje društvene sramote.
Da ljudi satima stoje u stotinjak metara dugim redovima kako bi zamijenili nekoliko desetaka kuna u kovanicama, to je slika države koja je zaboravila vlastite građane.
Jedna moja sugrađanka zamolila me da joj zamijenim kune. I to ću učiniti.
Ali ne pada mi na pamet zvati zagrebačke prijatelje, slati im te kune autobusom i moliti ih da se muče, čekaju i ponižavaju u redovima zbog tuđe bahatosti i nesposobnosti.
Radije ću preuzeti ulogu Hrvatske narodne banke. S jednom bitnom razlikom, ja te kune neću uništiti.
Kod mene će te kune čekati, dok će ih notorni Boris Vujčić, čovjek kojeg je izmislio Zoran Milanović, a dva puta ponovno imenovao Plenković, guverner koji nije učinio ništa protiv neizdržive inflacije, hladno uništiti.
Kod mene će ove kovanice i Radić biti brižno čuvane u iščekivanju povratka hrvatske nacionalne valute", napisao je Grmoja.
