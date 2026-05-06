Tri desetljeća obećanja, a nula kilometara: Tko je kriv za zastoj brze ceste na jugu?

Brza cesta Dubrovnik – Zračna Luka Čilipi prolazit će preko Mosta doktora Franje Tuđmana, a ne preko rijeke Omble, kako je bilo predstavljeno prije 2023. godine.
Građani koji su se bunili i pisali primjedbe, sada su napokon odahnuli, piše Dnevnik.hr.
"To je jedina logična i razumna odluka Hrvatskih cesta, to pokazuju i brojači prometa na državnoj cesti D8. Čovjek treba biti uporan i razuman u nečemu i druga strana mora promijeniti stajalište", poručio je Marin Pavlović iz Rijeke dubrovačke.
Da je odabrana nova trasa, otkrio je šef Hrvatskih cesta Ivica Budimir i priznao da je izgubljeno puno vremena, a sigurno i novca za projekt varijanti koje danas ne idu.
"Da su se jedinice lokalne samouprave usuglasile oko varijante koja je svima prihvatljiva, mi bismo to već imali riješeno", poručio je početkom svibnja.
No gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković protivio se cesti preko Omble, koju je branio tadašnji župan Nikola Dobroslavić. Sada su zadovoljne sve strane – i gradonačelnik, i novi župan, i načelnici Župe i Konavala, kroz koje cesta prolazi.
Odustalo se i od prolaska brze ceste kroz samo središte Župe dubrovačke jer i to je izazvalo brojne primjedbe i javnosti i struke. Oko detalja trase načelnik i župan ipak nogu drže na kočnici.
Krajnji jug Hrvatske nema niti kilometra brze ceste, a kamoli autoceste. Uz sva obećanja stara tri desetljeća, sve projekte i planove, građani će se veseliti tek kad vide strojeve – do tada će proći minimalno dvije godine.
