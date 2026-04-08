Franković ugostiteljima: Postoji realna mogućnost nešto slabijih rezultata sezone

Unatoč pozitivnim turističkim pokazateljima tijekom uskrsnih blagdana, dubrovački gradonačelnik Mato Franković kazao je u srijedu da bi predstojeća sezona mogla biti jedna od operativno i tržišno najzahtjevnijih do sada.
Franković je to rekao na sastanku s predstavnicima ugostitelja na temu priprema za nadolazeću turističku sezonu, na kojem su se okupili ugostitelji iz povijesne jezgre i kontaktne zone, kao i predstavnici strukovnih udruženja te pročelnici i voditelji nadležnih resornih odjela, izvijestili su iz Grada Dubrovnika.
Upozorio je kako postoji realna mogućnost nešto slabijih rezultata u odnosu na prošlu godinu, većim dijelom i zbog negativnih iskustava gostiju s neujednačenim omjerom cijene i kvalitete usluge u pojedinim segmentima ponude. Stoga je istaknuo važnost pružanja kvalitetnog omjera cijene i usluge, budući da gosti traže vrijednost za novac.
Ujedno, Franković je upozorio na potrebu pravovremene prilagodbe tržišnim okolnostima uvjetovanima globalnim geopolitičkim kretanjima.
Po njegovim riječima, poseban naglasak stavljen je na aktivnosti usmjerene prema ponovnom jačanju dolazaka gostiju s ključnih emitivnih tržišta, osobito iz SAD-a i UK.
Na sastanku je istaknuto da će nadležna gradska tijela i ove godine "provoditi sustavan i beskompromisan nadzor razine buke na javnim površinama, sukladno važećoj Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti", a provodit će se i pojačani nadzor korištenja javnih površina, s posebnim naglaskom na usklađenost s ugovornim obvezama zakupaca, navodi se u priopćenju.
Najavljeno je da će Grad Dubrovnik donijeti posebnu odluku kojom će se ugostiteljskim objektima omogućiti produljeno radno vrijeme tijekom trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva. Također, tijekom trajanja Dubrovačkih ljetnih igara ugostiteljskim objektima bit će omogućeno emitiranje glazbe na javnoj površini do ponoći, sukladno posebnoj odluci Grada.
