Tri mjeseca s eurom: Jesu li se Hrvati naviknuli na novu valutu?

Manje novčanica, više kovanica pa su nam i novčanici nešto teži nego je to bio slučaj kada smo plaćali kunama. Građani tvrde - računanje s novom valutom u malom im je prstu, iako ih osjećaj na prvu ponekad vara.

“Jest da izgleda da je malo niža cijena, ali kad si malo to preračunam, to je to i dobro, ako hoću kupim, ako ne idem dalje.”

“Čini se jeftinije, ali to je bilo u prvim danima, sad smo se već navikli.”

“Ja vam imam torbicu s kovanicama, ja s tim super baratam, neću da mi se nakupi željeza, nego ja uvijek onak’ kak’ treba platit ja s tim i baratam.”